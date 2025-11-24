Въпреки че в последно време Жизел Бюндхен се отдала на майчинството – роля, която нееднократно вече е заявявала, че най-много ѝ приляга, тя все пак успява да намери време и за важни светски събития.

Само преди ден моделът направи бляскава поява на червения килим – която е и първа след раждането на третото си дете.

45-годишната Бюндхен се появи на Franca Fund Gala - благотворително събитие, което се провежда в подкрепа на фонд, основан в памет на Франка Сочани, дългогодишен редактор на италианското издание на Vogue.

Събитието се проведе в Доха, Катар, в местния Музей на ислямското изкуство. И комбинира благотворителност с моден блясък - присъстваха редица известни личности от света на модата, киното и културата.

Сред тях Жизел Бюндхен се открояваше - с красива и елегантна визия. Тя бе заложила на стилна, бляскава рокля с дължина до глезените, подчертаваща перфектната ѝ фигура.

Снимка: instagram/gisele

В в интервю за Vogue, тя сподели, че е „щастлива“ да присъства на събитието, което „почита една голяма личност“, каквато е Франка Сочани.

А в личния си профил в Instagram Жизел остави емоционално послание: „Толкова специална вечер в Катар. Едно изключително събитие, което представи толкова много брилянтни млади творци от региона. Това бе вечер, посветена на иновациите и подкрепяща изгряващи модни дизайнери.“

Снимка: instagram/gisele

Само преди година се разпространи новината, че Бюндхен очаква третото си дете от новата си половинка Хоаким Валенте. Майчинството бележи нов етап за Жизел след развода ѝ през 2022 г. със спортиста Том Брейди, с когото тя има две деца – Бенджамин и Вивиан.

Връзката ѝ с Хоаким Валенте, инструктор по жиу-жицу, започва професионално. Бюндхен го наема през 2021 г. като личен треньор на нея и децата ѝ. Постепенно отношенията им прерастват от приятелски в романтични.

Днес за Жизел приоритет са децата – и тя посвещава максимално времето си с тях. В неотдавнашно интервю на въпроса какъв за нея е идеалният ден, тя без колебание отговаря: „Да съм със семейството си, особено когато можем да правим дейности на открито заедно. Времето с тях е това, което ме прави най-щастлива“, припомня Us Weekly.

Във видеото - да си припомним бляскави моменти от шеметната кариера на Жизел Бюндхен:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK