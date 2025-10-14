Едва осем месеца след раждането на третото си дете, Жизел Бюндхен буквално сияе – в невероятната си топ форма. Наскоро 45-годишният супермодел сподели с феновете още един интимен поглед към личния си живот, публикувайки в Instagram поредица от любопитни снимки.

И както се оказва, красивата и стегната фигура на Жизел не е даденост – тя е резултат от много усилия, лишения и ежедневни тренировки. Ето защо я виждаме в домашната фитнес зала, придружена от вярната немска овчарка Алфи и най-новата си любов - момченцето, което посрещна през февруари със своя партньор Хоаким Валенте.

Публикацията включва цяла поредица от спонтанни и нежни моменти – снимка на 15-годишния ѝ син Бенджамин Брейди, който свири на пиано с бебето на коленете си. Или на 12-годишната ѝ дъщеря Вивиан, която е в прегръдките на майка, докато седят в уютния си дом.

„Има само едно нещо по-ценно от времето... и това е с кого избираме да го прекараме“, пише Бюндхен към снимките, цитирайки съвременния поет Лео Кристофър.

Снимка: instagram/gisele

Последните публикации са още един рядък поглед в личния свят на родената в Бразилия манекенка, която все още стриктно пази най-малкото си дете далеч от публичното внимание.

Нова глава с Хоаким Валенте

Майчинството бележи нов етап за Жизел след развода ѝ през 2022 г. със спортиста Том Брейди, с когото тя има две деца – Бенджамин и Вивиан.

Връзката ѝ с Хоаким Валенте, инструктор по жиу-жицу, започва професионално. Бюндхен го наема през 2021 г. като личен треньор на нея и децата ѝ. Постепенно отношенията им прерастват от приятелски в романтични.

Снимка: instagram/gisele

Животът на Жизел след третото дете

В интервю за Vogue France през май, Бюндхен разказа откровено за живота си след раждането. „Изпитвам единствено благодарност. Да мога да бъда у дома с децата си и да се наслаждавам на всеки момент с тях е нещо безценно.“

А на въпроса как би изглеждал идеалният ден, тя без колебание отговаря: „Да бъда със семейството си. Времето, което прекарвам с тях, ме прави най-щастлива.“

Снимка: instagram/gisele

Във видеото вижте примерни упражнения - за това как да стегнем мускулите и да влезем във форма след раждане:



