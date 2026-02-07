Блясък, висша мода и световни звезди под едно зимно небе – така Милано откри Зимните олимпийски игри 2026. Церемонията на „Сан Сиро“ превърна спорта в истинско шоу за сетивата, където диаманти, дизайнерски визии и италианска елегантност разказаха своята олимпийска история.

Бляскаво откриване с италиански почерк

Вечерта на 6 февруари Милано се превърна в център на световно внимание. Легендарният стадион „Сан Сиро“ бе домакин на официалната церемония по откриването на XXV Зимни олимпийски игри – събитие, което далеч надхвърли рамките на спортния календар.

Под мотото „Хармония“ организаторите представиха мащабен артистичен спектакъл, вдъхновен от италианската култура, музика и дизайн. Над 200 артисти, музиканти и танцьори разказаха визуална история за връзката между традицията и модерността.

Безспорният хайлайт на вечерта бе появата на Марая Кери. Световната поп икона излезе на сцената с комбинация от емблематичния италиански хит „Volare“ и посланието „Nothing Is Impossible“.

Снимка: https://www.instagram.com

Визията ѝ разбира се, не остана незабелязана. Певицата носеше кристално украсена рокля на Roberto Cavalli, съчетана с над 300 карата диаманти от марката LEVUMA High Jewelry - тези елементи превърнаха появата ѝ в един от най-обсъжданите модни моменти на вечерта. Това беше ясен сигнал, че Олимпиадата в Милано няма да бъде просто спортно събитие, а истински моден спектакъл.

Ако Марая Кери е една от най-известните сопрани в света, с нейния вокален диапазон от пет октави, няма съмнение, че италианецът Андреа Бочели е един от, ако не и най-известният тенор в света. Той направи вълнуващо изпълнение на „Nessun dorma“, ария от операта „Турандот“ на италианския композитор Джакомо Пучини.

Бочели вече е част от олимпийската история – през 2006 г. тенорът участва и в церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Торино. Двадесет години по-късно гласът му отново прозвуча на олимпийска сцена!

Балетисти се включиха в началото на церемонията по откриването с представление, вдъхновено от творчеството на италианския скулптор Антонио Канова.

Купидон и Психея, изиграни от италианските балетни танцьори Клаудио Ковиело и Антонела Албано, бяха в центъра на изпълнението, което включваше модерен танц и красиви ефекти.

Снимка: Reuters

Носителката на четири награди „Грами“ Лаура Паузини също остави своя отпечатък, като изпълни химна на страната, облечена в рокля, създадена от Джорджо Армани.

Стилно посрещане

Като световна столица на модата, Милано напълно естествено постави стила в центъра на откриването. Giorgio Armani бе ключово име в церемонията – както чрез официалните екипи на италианските атлети, така и чрез артистичните костюми, включени в шоу-програмата.

Снимка: https://www.instagram.com

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

Особено внимание привлече появата на супермодела Витория Черети, която носеше италианския флаг, облечена в изчистена бяла рокля на Armani.

Защо тя? Черети е сред най-успешните италиански модели на своето поколение – лице на кампании за гиганти като Chanel, Versace, Fendi и Dior, фаворит от кориците на Vogue и най-големите модни подиуми в света.

Звездни гости

Церемонията събра не само спортисти, но и редица международни знаменитости. Сред гостите бяха актрисата Чарлийз Терон, певецът Usher и спортната легенда Шон Уайт – всеки със собствен стилен прочит на вечерта.

Актрисата, която е и посланик на мира на ООН, излезе на сцената, за да отправи емоционално послание за мир и единство към атлети и зрители от целия свят. Терон цитира вдъхновяващи слова на Нелсън Мандела, подчертавайки, че „мирът не е просто отсъствие на конфликт, а създаване на среда, в която всички могат да се развиват и процъфтяват, независимо от различията си“. Тя призова Олимпийските игри да бъдат „платформа за общочовешко уважение и обединение“, което ѝ донесе силни аплодисменти от публиката.

Около „Сан Сиро“ се оформи своеобразен червен килим, където лукса срещна зимата: дълги палта, дизайнерски аксесоари, смели очила и внимателно подбрани детайли, които превърнаха откриването в модно събитие със собствена идентичност.

Парадът на нациите като модно дефиле

Традиционният парад на нациите този път изглеждаше като същински подиум! Националните отбори представиха униформи, в които функционалността вървеше ръка за ръка с дизайна. От класическата елегантност на екипите на САЩ, създадени от Ralph Lauren, до колекциите с локални културни елементи – модата се превърна в още един начин за разказване на истории.

Откриването на тазгодишните Зимни олимпийски игри Милано–Кортина показа едно ново лице на Олимпиадата – като глобално културно събитие, в което спортът, модата, музиката и звездното присъствие съществуват в пълна хармония.

