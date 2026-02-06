Някои интересни зимни спортове, които са били част от програмата на Олимпийските игри през годините вече отдавна не се провеждат. Такъв например е ски балетът - забравеният акроски, за който днес ви припомняме.

Какво предсталява ски балет?

Микс между ски и фигурно пързаляне - ефирно и вълнуващо

Ски балетът или още известен като акроски е вид балет върху сняг на писта, която е дълга 200 метра и е широка 30 метра, като има наклон между 11 и 16 градуса.

Също както при фигурното пързаляне състезателите участват в артистична програма, подпирайки се на специални опори, за да правят различни фигури в ритъм с музикален съпровод - включва скокове и въртеливи движения.

Снимка: Getty Images

Както се появява, така и изчезва

Тази дисциплина е представена като демонстрационна на Зимните олимпийски игри в Калгари, Канада, както и на игрите в Албервил през 1992 г. При скоростното спускане със ски основната цел не е съревнование с останалите участници, а постигането на максимално кратко време при спускането. Този спорт обаче, така и никога не влиза в официалната програма на Олимпийските игри. Причината за това е трагичният инцидент по време на подготовката за игрите, при който загива швейцарският скиор Николас Бочатай. Макар и впечатляваща дисциплина, акроски остава заглушена далеч в историята.

Припомняме, че зиимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано-Кортина 2026 започват днес, на 6 февруари. А два симпатични хермелина на име Тина и Мило са талисмани на събитието. Те са създадени да представят съвременния италиански дух и са определени от организаторите като „първите талисмани от поколението Z“. Вижте повече за тях тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER