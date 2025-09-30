Американският рапър Снуп Дог отново ще бъде част от Олимпийските игри – този път на Зимните игри в Милано/Кортина през следващата година, като част от екипа на Ен Би Си за отразяване на спортното събитие.
Зимните игри в Северна Италия са насрочени за периода 6 - 22 февруари 2026 г.
„Ще си нося пухените якета, зимните панталони, очилата, кънките (и определено ще бъда целият в ледени бижута)“, обеща вече Снуп в репортаж на Ен Би Си.
„Очаквам с нетърпение да празнувам заедно със спортистите и техните семейства. Олимпиадата е най-голямата сцена в света, а както всички знаят, аз съм изцяло за спорта, обединението и забавлението", заявява той.
„Нашият посланик на щастието се завръща! Нямаме търпение да видим как момчето от Лонг Бийч ще се справи със снега и леда в Италия по време на първите си Зимни олимпийски игри", заявява Моли Соломон, изпълнителен продуцент на олимпийските програми на Ен Би Си.
"В Париж Снуп донесе допълнителна радост на Летните олимпийски игри: тренира с атлетите, гледаше заедно с техните семейства и ги окуражаваше по време на състезанията им. Свърза се с публиката по начин, който не бяхме виждали досега, и сега е напълно готов да се завърне като най-големия поддръжник на отбора на САЩ", допълва той.
Ен Би Си нае Снуп с цел да подобри рейтинга си – и той наистина го направи с ексцентричните си и ярки изяви на спортния форум: носеше олимпийския огън, танцува със звездата на спортната гимнастика Симон Байлс, взе уроци по фехтовка и присъства на състезанията по езда, облечен в пълната екипировка, наред с много други неща. Снуп Дог спечели две награди Sports Emmy, а "Ню Йорк таймс" го нарече „новия глас на народа“ на Ен Би Си.
