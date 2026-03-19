Новият епизод на „Бригада Нов дом“ този петък от 20:00 ч. по bTV ще срещне зрителите с 11-годишния Илиян от плевенското село Върбица – лъчезарно дете с големи мечти и още по-голямо сърце.

Илиян живее с баба Блага, с която няма роднинска връзка. До четвъртата си година той расте с майка си в съседна къща, но когато тя заминава да работи в Гърция, го оставя временно на грижите на своите съседи – Блага и нейния съпруг – ветеринарния лекар на селото. Това „временно“ обаче продължава и до днес. След смъртта на съпруга на Блага двамата се справят сами – с ограничени средства, живеещи в малка, стара кирпичена къща без елементарни условия и удобства.

В петък вечер пред бригадата ще стои нелеката задача да създаде баня и тоалетна буквално от нулата, но въпреки предизвикателствата, Мария и майсторите ще се впуснат в ремонта с огромна решителност. В епизода към тях ще се присъединят и много повече доброволци от всеки друг път, които също са готови да помогнат за промяната в този дом.

Малкият Илиян ще се окаже голям фен на предаването и неслучайно посрещането на бригадата в селото ще бъде изключително емоционално. Детето бързо ще покаже на майсторите защо всички се привързват към него – с искрената си усмивка, любопитството си към света и любовта си към книгите, които ще помоли да му бъдат запазени по време на ремонта.

Сред многото предизвикателства, този епизод ще постави и абсолютен рекорд в историята на предаването – най-тежък ремонт, най-много доброволци, но и най-много детски смях и усмивки! Не пропускайте новия вдъхновяващ и зареждащ епизод на „Бригада Нов дом“ – този петък от 20:00 ч. по bTV.

„Бригада Нов дом" се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).

