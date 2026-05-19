Дара покори цяла Европа с гласа и танците си. А нейното сърце е покорено от един мъж, който се оказва основен двигател за участието й на "Евровизия" - съпругът й Ервин. "Много го обичам!" - споделя тя в студиото на "Тази сутрин". А каква е историята на любовта им - четете по-надолу.

Годежът на Дара в Тайланд и брак край морето

На 14 февруари 2024 г., когато светът празнува Деня на влюбените, Дара представи новата си песен – „Само мой“. Парчето се оказа не само нов музикален проект, а истинско любовно послание.

„Песента „Само мой“ е красиво обяснение в любов, което подарявам на моя любим, с когото преди броени дни официално се сгодихме“, сподели тя тогава.



Дара получава своето предложение за годеж и пръстен на екскурзия в екзотичен Тайланд. Хубавата новина й честитиха много от известните личности в България, след които Жаклин Таракчи, Мила Робърт и други. Снимката с годежния пръстен на певицата през 2024 г. събра над 20 000 харесвания само за един ден.

Малко по-късно Дара и Ервин се ожениха край морето. Новината съобщава тя с кратко видео, в което зад нея стоят много дами,гости на сватбата. Много от колегите, приятелите и познатите на певицата не пропуснаха да й честитя специалния ден в коментарите на видеото. От снимките на модния фотограф Ангел Захаринов се вижда, че Дара е избрала екстравагантнтна бяла рокля, разчупена от неочаквани детайли.

Съпругът на Дара е Ервин Иванов.

Източници сочат, че певицата и съпругът й са са задно от края на 2022 година.

Ервин Иванов е доктор по фармакология.

"Когато го срещнах, за първи път усетих едно спокойствие и доверие, че мога да се отпусна на някой в ръцете!" - споделя тя в "Живот по действителен случай".

Как й помага съпругът й Ервин за "Евровизия"?

Дара има вдъхновение да участва на "Евровизия" още от Елица Тодорова и изпълнението на песента "Вода", заедно със Стунджи. През 2007 г. двамата спечелиха националната селекция на песенния конкурс с етнодръм изпълнението и представяиха България на финалите в Хелзинки. Успява да влезе в националната селекция и печели точно тя да бъде нашият представител във Виена. След това обаче се появяват и известни колебания дали да продължи. Причината са последвалите негативни коментари към нея и изпълнението й, които заляха мрежата.

В студиото на "Тази сутрин" DARA сподели, че най-обидно за нея е подлагането на съмнение на таланта й, въпреки годините труд и множеството хитове зад гърба й. „Почти не съм спала след тази победа. Доста съм смазана от негативната реакция. Не очаквах, че ще има толкова силен и негативен аспект“, призна певицата.

Заради тревожността си по повода, в 4 сутринта споделя със съпруга си, че няма да ходи на "Евровизия". "Той се беше побъркал! И на двете със Саня ни се караше страшно много, че трябва задължително да идем. Той е големит двигател за това. Ако не беше той, защото е най-близкият ми човек, нямаше да намеря сили в себе си да го направя!" - споделя още тя.

На 17 май, когато Дара печели "Евровизия" има и друг, много специален повод за нея - годишнина от сватбата им. Цял свят вижда силните им прегръдки по подкрепата с присъствие, която той продължава да й указва.

„Това е неговата награда! Ако не беше той - нямаше да участвам. Каза ми, че задължително трябва да отида и че ще го спечеля" - сподели Дара в студиото на "Тази сутрин".

Кой стои зад Дара за този невероятен успех?

Дара прекарва 1.5 месеца в Атина, за да се подготви добре за песенния конкурс. Желанието й е да се абстрахира от всяко мнение - положително и отрицателно; и изцяло са се концентрира върху процеса на работа. Тренира и репетира по 8 часа всеки ден. Евровизия изисква подготовка като за Олимпиада! Всеки ден прави сутрешни спринтове, за да увеличи капацитета си на дишане, а сърцето й да издържа на бързото темнпо. Това й помага, когато се качва на сецанта във Виена, да е супер спокойна.

Дара работи с двама вокални педагози за перфектното изпълнение на "Бангаранга". Едната е Искра Милкова, с която работят за отварянето и позиционирането на гласа й. Другата е Виктория - за издържливост. Целият екип от танцьори и режисьори е от Стокхолм.

Тази година Дара отново ще бъде един от четиримата треньори, които ще избират новия "Глас на България". Иван Лечев дори й пожелав "Грами". Снимките на музикалното риалити започват скоро.

Междувременно Дара продължава работата си по нов албум. Вече има интересни предложения от най-големите лейбъли в света. Предстои и специален концерт за посрещането й на площад "Княз Александър Първи".

"Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят!" Вярваме, че е така, Дара!

