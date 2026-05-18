Победата на DARA на "Евровизия" не бе просто триумф на силен глас и запомняща се песен. Това беше и перфектно режисиран спектакъл, в който всеки детайл имаше значение – от сценичното присъствие и визията до енергията на хората. И ако DARA беше сърцето на изпълнението, то танцьорите ѝ бяха пулсът, който прикова погледа на цяла Европа към сцената.

Визуалната концепция и хореографията не просто допълваха песента, а разказваха история заедно с нея. Всяко движение беше синхрон между музика, светлина и адреналин. Защото "Евровизия" отдавна вече не е само песенен конкурс - това е и битка за внимание, емоция и зрелище. А тази година България показа, че когато талантът срещне правилните хора, резултатът може да бъде исторически.

DARA имаше късмета да срещна „своите хора“. На сцената, неотлъчно до нея, бяха и четирима танцьори. Те са част от шведската танцова сцена, съчетаваща елементи на contemporary и commercial dance - комбинация от различни танцови жанрове, целящи създаването на визуално въздействащи и атрактивни движения.

Ето кои са танцьорите на DARA и какво знаем за тях.

Iker Cederblom Herrera

Той е едва 19 години, но вече има значителен опит - преподава и развива собствен стил между street dance и modern/contemporary dance в танцови студиа в Стокхолм. Все пак, най-големият му международен успех идва именно с участието му в „Евровизия“ 2026 – въпреки че се е появял нееднократно в шведски телевизионни продукции.

Ellinea Siambalis

На 21-годишна възраст, Ellinea е добре позната в шведските танцови среди. Още в ранните си тийнейджърски години участва в телевизионни формати, отличавайки се с талант и индивидуален стил. Има гръцки корени.

Mateo Cordova Pomo

Mateos също е на 19 г., но младата възраст не му пречи вече да има зад гърба си значителни постижения. В момента учи в Royal Swedish Ballet School - водещо професионално училище за танцово изкуство в Северна Европа, което предлага което предлага професионално обучение по класически балет и съвременен танц.

Lisa Högström

Младата шведска танцьорка работи основно в сферата на commercial dance и сценичните продукции. Завършва обучението си в популярната в Стокхолм танцова школа House of Shapes – която често е отправна точка за съвременните танцьори и хореографи. Lisa има опит и като модел и актриса. В Instagram профила ѝ се споменават участия в музикални видеа,телевизионни и сценични събития, модни проекти.

Огромно значение за успешното представяне – както на DARA, така и на танцьорите около нея, има хореографът и неговият подход към своеобразната постановка. Тя е дело на шведския професионалист Fredrik “Benke” Rydman, който е отдавна доказало се име в съвременната  европейска танцова сцена. От години работи в театъра, телевизионни спектакли и продукции.

Стилът му е отличителен – комбинира похвати на contemporary танц, театър и кинематографично позициониране. Такъв бе подходът му и в хореографията на „Bangaranga“ – насечени движения и динамика, символизиращи идеята за сваляне на маските и освобождаване от страха.

Още за екипа и хората, скоито работи