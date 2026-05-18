На 18 май 1981 г. света напуска известният американски писател от арменски произход Уилям Сароян, оставил над десет романа, стихове, много пиеси и над 3000 разказа.

Пиесата му "Времето на вашия живот" печели "Пулицър", но Сароян отхвърля наградата с думите: "Никой не може да ме купи", заставайки зад веруюто, че писателят трябва да бъде независим от парите, ако иска да остане верен на себе си.

Днес се навършват 45 години от смъртта на Уилям Сароян - отдаваме почит към автора на "Човешка комедия" и "Нещо като нож, нещо като цвете, изобщо като нищо на света" с избрани цитати от писателя.

"Добрите хора са добри, защото са стигнали до мъдростта чрез провала. Нали знаете, че от успеха получаваме твърде малко мъдрост."

"Във всяко голямо изкуство има лудост; има я и в много от лошото."

"Жалко, че не са измислили награда за тези писатели, които са успели да се въздържат от съблазънта да подарят на света още една негодна книга."

"Изкуството се нуждае от по-големи хора, а политиката - от по-добри хора."

"Гениалността е игра и човешката способност да достига гениалност е неограничена; мнозина могат да достигнат гениалността само чрез играта."

"Невъзможно е да не се забележи, че нашият свят е измъчван от недостиг, омраза, страх и вина."

"Интересувам се от лудостта. Вярвам, че тя е най-значимото и най-постоянно нещо в човешкия род."

"Хората, без сами да знаят какви са всъщност те, се опитват да пречат на човека да стане такъв, какъвто той трябва да бъде."

"Не знам кое прави писателя, но това най-вероятно не е щастието."

"Красивите жени се тълпят край всички, само не и край писателите. Понякога някои некрасиви и интелигентни жени се тълпят край авторите."