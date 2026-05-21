Елеонора и Крис са големите победители в „Ергенът", сезон 2026, защото любовта винаги побеждава. Те са двойката, която се сгоди на Бали и са заедно. Двамата имат и по-големи планове за романтичните си отношения. А любовта винаги побеждава!

Ето какво споделиха двамата на финала

"Голям ден настъпи - ето го, пръстенът, е в мен. Страхотно приключение беше в Шри Ланка - от златна роза до последна първа роза. Елеонора винаги ми е била първият избор. И съм се придържал към него, защото съм я усещал, че тя е моят човек. Да бъде моята жена до края на живота ми!" - Крис



"Нас какво ни интересуват хората? Няма как да ги заблуждаваме, защото няма плюс за нас в това. Ние си живеем нашето щастие така, както го намираме за правилно."

Крис взе решението да предложи брак на Елеонора, искайки тя да е с него в добри и лоши начинания. Признават, че след предаването са имали кризи, но са ги преодолели.

Двойките, които стигнаха до финала

Тези участници стигнаха до финала. Пред Наум и Мартин Елвиса признаха и дали са продължили отношенията си след предаването.

Румяна и Гатев са заедно около месец след финала, но след това се разделят.

Илияна и Стоян също опитват да са заедно след предаването, но се разделят.

Марин избира Любомира, но по взаимно съгласие се разделят.

Най-романтичното риалити "Ергенът", сезон 5, започна на 17 февруари в ефира на bTV.

КОИ СА ЕРГЕНИТЕ?

Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов са ергените в сезон 5 на "Ергенът". Те се впуснаха в търсенето на своята перфектна половинка. Тримата са различни, имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, която да обичат безусловно. Прецедент в "Ергенът" е влизането на оператора Георги Гатев. Това се наложи, след като Стоян се възползва от няколко дни почивка от предаването.

КОИ СА МОМИЧЕТАТА В "ЕРГЕНЪТ"?

30 смели и ослепителни дами се впускнаха в началото в търсене на любовта в „Ергенът“. Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си. Впоследствие в риалитито се появиха и участнички от предишни сезони на "Ергенът", момиче, избрано с черна роза, приятелка на един от ергените.

КЪДЕ Е СНИМАН "ЕРГЕНЪТ"?

Новият сезон на романтичното риалити „Ергенът“ отведе зрителите на едно от най-екзотичните и вдъхновяващи места в света – перлата на Индийския океан, Шри Ланка. За втора поредна година любовното приключение се развива сред спиращи дъха пейзажи, екзотична култура и атмосфера, създадена за големи емоции.

Вижте във видеото какво бъдеще очаква двойката Крис и Елеонора.