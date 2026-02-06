Новият сезон на най-романтичното риалити в ефира на bTV - "Ергенът" започва на 17 февруари от 20:00 ч. Любовната приказка ще бъде разказвана от прекрасна екзотична дестинация. В пети сезон любовта се разгръща в далечна Шри Ланка. Пищната зеленина и вековните дървета на островната държава отново са основен декор и вдъхновение за участниците, които ще могат да се отдадат изцяло на чувствата си сред тази неповторима обстановка.

Вълнуващите дестинации, на които са снимани различните сезони на "Ергенът"

Сезон 1: Имението „Гьокче Джемиле“ (Турция)

Първият сезон постави началото на романтичното приключение на Турската ривиера

Локация: В близост до град Фетхие, на около 63 км от летище Даламан.

Описание: Комплексът е разположен в частен залив и е заобиколен от борова гора и тюркоазени води.

Как изглежда: Имението се състои от 3 отделни луксозни вили (Елмали, Джемиле и Гьокче). Всяка от тях разполага със собствен басейн, големи тераси с панорамна гледка и интериор, съчетаващ камък и дърво в традиционен, но модерен стил.

Сезон 2: Вила "Каря" (Турция)

Вторият сезон се премества в района на един от най-престижните турски курорти.

Локация: На 13 км от Бодрум и на на 1125 км от София. Луксозната вила Crown Royal Luxury Villa Estates. Мястото се намира на 13 км от храма на Аполон в град Родос и на 16 км от пристанището Мандраки и само на 2,5 км от плажа.

Описание: Имение в средиземноморски стил, разположено върху внушителните с обща площ 1600 кв. м. обща площ, предлагащо пълно уединение.

Как изглежда: Акцент в къщата е басейнът (90 кв. м), чиято вода е със соленост на „човешка сълза“, за да не дразни кожата. Интериорът включва 5-метрова дъбова маса, стая за билярд, сауна и джакузи. Близо до имението има цели три яхтени пристанища – на 5, 11 и 18 километра.

Сезон 3: Имение в Гърция

За третия сезон продукцията сменя държавата, избирайки лукса на гръцкото крайбрежие.

Локация: Егейско море, Гърция.

Описание: Модерна архитектура с изчистени линии и фокус върху безкрайните гледки към морето.

Как изглежда: Вилата е още по-технологична и мащабна, разполагайки със собствена хеликоптерна площадка, огромни външни пространства за коктейли и „Церемонията на розата“, както и инфинити басейни.

Снимка: bTV Media Group

Сезон 4 (2025): Екзотиката на Шри Ланка

Този сезон прави рязък завой към далечните и екзотични дестинации.

Локация: Шри Ланка.

Описание: Къщата е разположена сред тропическа джунгла, предлагайки автентично усещане за Изтока.

Материална база: Изключително специфична архитектура с 15-метрови тавани. Всичко в имението е изработено от 100-годишно дърво, което създава уникална и топла атмосфера, различна от досегашните средиземноморски вили.

Сезон 5 (2026): Шри Ланка

Локация: Шри Ланка

Описание: Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посреща участниците в българската версия на „Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта.

Материална база: солидна постройка, място за коктейли, басейн, романтична светлина. Първите кадри на имението на любовта показват романтична атмосфера, която предразполага към разговори. Червени и сини фенери, лампички с приглушена светлина и множество зеленина, които са уютен акцент във вилата.

Снимка: Филип Станчев

