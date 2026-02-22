Червилата остават в миналото! Класическите матови червила се заменят от продукти, които осигуряват грижа и естествен блясък - маслата. Както пишат от City Magazine, доскоро матовите текстури, ясно очертаните контури и богатите пигменти се смятаха за олицетворение на елегантност. Постепенно те губят своята актуалност, защото сухият завършек често подчертава бръчките и неравностите, изчерпва обема на устните и създава уморен вид.

Вместо това, съвременният ритъм на живот диктува гримът да бъде лек, бърз и да изисква малки корекции. Основната идея на новия подход към красотата е не да „покрива“, а да се грижи за устните. Маслата за устни са сред ключовите тенденции и те ще бъдат на преден план през 2026 г.

Тези продукти осигуряват леко покритие, хидратация и деликатен блясък, без да оставят лепкаво усещане. Освен това, маслата визуално добавят обем, правейки устните да изглеждат по-плътни и свежи.

Снимка: Pinterest

Гланцът за устни също се завръща, но в обновен вид. Съвременните формули са по-леки и по-комфортни, но изглаждат текстурата на устните, придавайки им естественост.

Друга тенденция са „размазани“ устни. Вместо отчетлива, наподобяваща молив линия, мекото смесване на цвят от центъра навън набира популярност. Тази техника също така създава допълнителен обем и придава небрежно усещане.

Снимка: Pinterest

Тонираните балсами за устни също са все по-популярни за ежедневна употреба. Те са почти незабележими върху устните, но запазват естествен цвят и добре поддържан вид дори след няколко часа.

Въпреки тези промени, червилата не изчезват напълно, отбелязва изданието. Класически нюанси като нюд, ягодоплодно, бордо и червено остават в несесерите, но в по-меки, кремообразни и блестящи текстури.

