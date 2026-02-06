Проверката на квалификацията на вашия дерматолог е изключително важна стъпка – не само за добрия резултат, но и за безопасност. В България процедури с филъри и лазери трябва да се извършват от лекари с подходяща специалност и преминато обучение.

Как можете да направите проверка в няколко лесни стъпки:

Проверка в Регистъра на Българския лекарски съюз (БЛС)

Всеки практикуващ лекар в България трябва да бъде вписан в публичния регистър на БЛС

Идете на сайта на БЛС и потърсете името на лекаря.

Уверете се, че лекарят има призната специалност „Дерматология и венерология“. Филъри и лазери се прилагат и от пластични хирурзи, но ако отивате при дерматолог, той трябва да има тази титла.

Снимка: iStock

Сертификати за правоспособност

За работа с висок клас медицински лазери и за инжектиране на дермални филъри лекарите преминават през допълнителни курсове. Такива много често се организират дори от самите вносители на апаратите. Те трябва да са сигурни, че предоставят оборудване на хора, които знаят как да го използват коректно.

Повечето лекари излагат сертификатите си на видно място. Ако не ги виждате, имате пълното право да попитате: „Може ли да видя сертификата ви за работа с този конкретен лазер/филър?“

Реномираните марки филъри провеждат обучения и издават сертификати на лекарите, които работят с тяхната технология.

Проверка на лечебното заведение

Дерматологичните и естетичните процедури трябва да се извършват в обекти, регистрирани като лечебни заведения (клиники или медицински центрове), а не в обикновени козметични салони. Можете да проверите дали клиниката е регистрирана в РЗИ (Регионална здравна инспекция).

Какво да питам по време на консултация

Не се страхувайте да питате. В тези случаи няма неудобни въпроси. От тях може да зависи здравето ви. Един добър професионалист ще отговори с готовност и прозрачност на всяко питане. Имате пълното право, ако у вас се прояви съмнение, да прекратите процедурата и да си тръгнете. Въпроси, които може да зададете:

„От колко години извършвате тази процедура?“

„Какъв е произходът на филъра и мога ли да получа стикера от опаковката след поставянето?“

Това е стандартна практика за проследяемост. В добрите клиники ще ви дадат брошура (паспорт) със залепен стикер и отбелязана дата, на която е извършена процедурата. „Какви са възможните усложнения и как да реагирам, ако ми се случи?

Филъри или мезоконци – кое да изберем, ако се колебаем?

За човек, който не познава добре технологиите, е трудно да направи избор между различните възможности, които предлага естетичната медицина за справяне с проблемите на стареенето. Решението е среща и консултация с компетентен специалист по естетична медицина. Само по този начин може ясно да разберете и направите разлика между филъри, мезоконци, ботулинов токсин, мезотерапии и ефект на различните лазерни системи. Филър избираме тогава, когато е необходимо запълване на зона с недостатъчен обем. Мезоконците прилагаме при необходимост от умерен лифтинг и стягане на тъканите в дадена област от лицето и тялото.

