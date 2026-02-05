71% от дамите, отговорили в анкетата на Ladyzone.bg "Чувствате ли се в безопасност в студиата за красота и когато посещавате гинеколог?", се страхуват, посещавайки студиа за красота и при прегледи при гинеколог. Това е повече от 2/3 от отговорилите в запитването ни е показателно за масовата паника, която обзе жените, след като бе разкрит поредният случай на нарушаване на личната неприкосновеност и заснемане на видеоклипове, без знанието и съгласието на жени, и в момент, в който те са най-уязвими и очакват дискретност.

1% от жените, отговорили в анкетата ни, заявяват, че не се чувстват в безопасност, защото им се е случило най-лошото – и те са претърпели подобно нещо – били са записани в неудобен момент, без тяхно знание и разрешение. Така общият процент на дамите, които не се чувстват защитени и в безопасност, става 72.

Едва 27% от дамите са спокойни, когато ходят в салони за красота и в гинекологичния кабинет, като напълно се доверяват на своя гинеколог и персонала в студиата за разкрасяване и лазерна епилация.

Поредният случай на посегателство над правото на неприкосновеност е от София. Камера, поставена в лекарски кабинет във филиал на медицински център в София, е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Кадрите са качени в сайтове за възрасти.

Преди това над 100 сигнала бяха подадени срещу 2 студиа за красота в Бургас, в които дами са си правили лазерна епилация, след което кадрите са изтекли онлайн в сайтове с нецензурно съдържание. Масова психоза обзе жителките на морския град, като повечето живеят със страх и постоянен ужас да не се видят или разпознаят в интернет.

Ето какво да направите и какви са ви правата, ако намерите свой клип от салон за епилация в порно сайт:

