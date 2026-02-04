Нови случаи на незаконни записи с притеснително съдържание, които са били разпространени в сайтове за възрастни – този път случаите са от София. Става въпрос за множество клипове, заснети със скрита камера в гинекологичен кабинет в столична клиника. В момента сигналът, изпратен до редакционната поща на bTV, се проверява.
Преди това над 100 сигнала бяха подадени срещу 2 студиа за красота в Бургас, в които дами са си правили лазерна епилация, след което кадрите са изтекли онлайн в сайтове с нецензурно съдържание. Масова психоза обзе жителките на морския град, като повечето живеят със страх и постоянен ужас да не се видят или разпознаят в интернет.
Към момента полицията работи по конкретни сигнали за два салона в Бургас – в централната част на града и в ж.к. „Меден рудник“. В същото време в социалните мрежи вече се появяват твърдения за подобни практики и в други обекти, които тепърва ще бъдат проверявани.
И двете истории — от салоните за красота в Бургас и от гинекологичния кабинет в столицата — имат обща същност: нарушена лична неприкосновеност в ситуации, в които човек е уязвим и очаква дискретност и доверие. Затова ви питаме:
