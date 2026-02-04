Нови случаи на незаконни записи с притеснително съдържание, които са били разпространени в сайтове за възрастни – този път случаите са от София. Става въпрос за множество клипове, заснети със скрита камера в гинекологичен кабинет в столична клиника. В момента сигналът, изпратен до редакционната поща на bTV, се проверява.

Преди това над 100 сигнала бяха подадени срещу 2 студиа за красота в Бургас, в които дами са си правили лазерна епилация, след което кадрите са изтекли онлайн в сайтове с нецензурно съдържание. Масова психоза обзе жителките на морския град, като повечето живеят със страх и постоянен ужас да не се видят или разпознаят в интернет.

Към момента полицията работи по конкретни сигнали за два салона в Бургас – в централната част на града и в ж.к. „Меден рудник“. В същото време в социалните мрежи вече се появяват твърдения за подобни практики и в други обекти, които тепърва ще бъдат проверявани.

И двете истории — от салоните за красота в Бургас и от гинекологичния кабинет в столицата — имат обща същност: нарушена лична неприкосновеност в ситуации, в които човек е уязвим и очаква дискретност и доверие. Затова ви питаме:







Чувствате ли се в безопасност в студиата за красота/лазерна епилация и когато посещавате гинеколог? Да, напълно се доверявам на моя гинеколог и персонала в студиата за красота, които посещавам. 0

Не, особено след изтеклите нецензурни видеоклипове се чувствам още по-застрашена. 0

Да, знам си правата и винаги питам дали има поставени камери. 0

Не, защото и на мен ми се случи подобно нещо - записана съм в неудобен момент в студио или по време на преглед, без мое съгласие. 0 Резултати Гласувай

