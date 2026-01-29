В една неприятна и силно смущаваща ситуация бе поставена преди ден млада жена от Бургас. При това докато прави нещо съвсем обичайно – отива в салон за красота, за да се подложи на поредна козметична процедура.



Но заради това, привидно безобидно начинание, жената попада в центъра на неочакван „порно скандал“. Тя бива заснета с видеокамери, докато се извършва процедурата – лазера епилация, която обичайно изисква клиентът да остане само по бельо, а понякога и изцяло без дрехи.

Клиповете, заснети без знанието на клиентката на салона, впоследствие биват разпространени в тайна група в Телеграм. Видеата са от 2024 г., но едва сега потърпевша разбира за тях – при това съвсем случайно, от свой приятел, член на въпросната група.

След кратко разследване, става ясно, че потърпевша е и самата собственичка на салона – тя не само, че не е била наясно какво се случва, но също е „главно действащо лице“ в нецензурно видео съдържание.

Извън закона

Тайното заснемане - без знанието на засегнатите лица, обикновено се счита за сериозно нарушение на законите за защита на личната неприкосновеност. Особено, ако се случва на места като съблекални, тоалетни или по време на процедури.

Дори и в обществените зони на един салон за красота, които обикновено се считат за публично пространство, хората имат право на личен избор и осведоменост за наличието на заснемащи камери.

Как точно се процедира от страна на властите при подобно нарушение, зависи в голяма степен от мястото - държавата или областта, в което се извършва записът. Но все този тип деяния се наказват строго от закона – включително с арести и ефективни присъди за лишаване от свобода.

Какво да направите, ако сте потърпевш

Ако установите, че тайно сте заснети в салон за красота, незабавно трябва да предприемете следните действия:

Свържете се с полицията - това е сериозен въпрос и органите на реда трябва да бъдат своевременно уведомени, особено ако записите са направени в лично пространство или с експлоататорска цел.

- това е сериозен въпрос и органите на реда трябва да бъдат своевременно уведомени, особено ако записите са направени в лично пространство или с експлоататорска цел. Съберете доказателства - документирайте всичко възможно: къде се е намирала камерата, кога точно сте били в салона и всякаква информация за това къде може да е публикувано видеото онлайн.

- документирайте всичко възможно: къде се е намирала камерата, кога точно сте били в салона и всякаква информация за това къде може да е публикувано видеото онлайн. Потърсете правен съвет - адвокат, специализиран в защита на личните данни, може да ви помогне да разберете какви са правата ви. Може да подадете и граждански иск за обезщетение, както и жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) .

- адвокат, специализиран в защита на личните данни, може да ви помогне да разберете какви са правата ви. Може да подадете и граждански иск за обезщетение, както и жалба до . Докладвайте онлайн съдържанието - ако видеото е публикувано онлайн, вие или вашият юридически представител трябва да се свържете със съответния сайт или платформа и да поискате премахването му, като се позовете на нарушения на личната неприкосновеност или условията за ползване.

- ако видеото е публикувано онлайн, вие или вашият юридически представител трябва да се свържете със съответния сайт или платформа и да поискате премахването му, като се позовете на нарушения на личната неприкосновеност или условията за ползване. Собствениците носят отговорност да осигурят безопасна и защитена среда за своите клиенти. Инциденти с тайно записване могат да доведат до повдигане на тежки обвинения срещу и до отнемане на лиценза на бизнеса.

