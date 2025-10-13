Джена Джеймисън твърди, че най-накрая е намерила спокойствието в живота. Бившата порно актриса, модел и автор наскоро сподели две свои снимки – една от днешни дни, когато вече е на 51-годишна възраст и една от годините, когато е едва на 18.

И макар външно Джеймисън да не се е променила особено, въпреки разликата от над 30 години, най-същественото е посланието в текста към снимките, на които позира неглиже – с домашни дрехи, без грим и свободно спусната коса.

„18 срещу 51. Определено преминах през много, но съм благодарна. Открих вярата и съм напълно спокойна. Вярата ми в Всевишния ми дава сила, която не подозирах, че притежавам“, написа Джеймисън.

Пътят на Джеймсън не е лесен. През март, 2024 г. списание People съобщи, че тя и съпругата ѝ инфлуенсърката Джеси Лоулис, за която се омъжи през 2023 г., се развеждат.

Снимка: instagram/jennacantlose

„Тя се опита няколко пъти да поднови връзката ни, но аз не желаех да откликна на опитите ѝ“, заяви във връзка с раздялата Лоулис. „Често сменяше местожителството, докато бяхме заедно, отивайки при свои приятелки. Имаше периоди, в които не успявах да я открия. Така че да ѝ връча документите за развод се оказа истинско предизвикателство.“

Джена Джеймисън има още два брака зад гърба си и три деца.

„Често си мисля защо изобщо съм излизала, а още повече съм се сключвала брак с мъже. Знам, че звучи егоистично и лошо, но мисля, че единствената причина бе желанието за деца,“ споделя още актрисата. „И сега, когато наистина открих себе си, просто приемам всичко, което чувствам отвътре, без да го потискам.“

Нов подкаст, озаглавен „JennaWorld: Jenna Jameson, Vivid Video & the Valley“, дебютира през октомври в iHeartRadio. Джеймисън не участва в проекта, но той използва нейни интервюта, телевизионни участия и мемоари като източници - според интервю с неговия създател, публикувано в New York Times.

Във видеото вижте коя е монахинята, станала порно звезда:



