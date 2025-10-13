Джена Джеймисън твърди, че най-накрая е намерила спокойствието в живота. Бившата порно актриса, модел и автор наскоро сподели две свои снимки – една от днешни дни, когато вече е на 51-годишна възраст и една от годините, когато е едва на 18.
И макар външно Джеймисън да не се е променила особено, въпреки разликата от над 30 години, най-същественото е посланието в текста към снимките, на които позира неглиже – с домашни дрехи, без грим и свободно спусната коса.
„18 срещу 51. Определено преминах през много, но съм благодарна. Открих вярата и съм напълно спокойна. Вярата ми в Всевишния ми дава сила, която не подозирах, че притежавам“, написа Джеймисън.
Пътят на Джеймсън не е лесен. През март, 2024 г. списание People съобщи, че тя и съпругата ѝ инфлуенсърката Джеси Лоулис, за която се омъжи през 2023 г., се развеждат.
„Тя се опита няколко пъти да поднови връзката ни, но аз не желаех да откликна на опитите ѝ“, заяви във връзка с раздялата Лоулис. „Често сменяше местожителството, докато бяхме заедно, отивайки при свои приятелки. Имаше периоди, в които не успявах да я открия. Така че да ѝ връча документите за развод се оказа истинско предизвикателство.“
Джена Джеймисън има още два брака зад гърба си и три деца.
„Често си мисля защо изобщо съм излизала, а още повече съм се сключвала брак с мъже. Знам, че звучи егоистично и лошо, но мисля, че единствената причина бе желанието за деца,“ споделя още актрисата. „И сега, когато наистина открих себе си, просто приемам всичко, което чувствам отвътре, без да го потискам.“
Нов подкаст, озаглавен „JennaWorld: Jenna Jameson, Vivid Video & the Valley“, дебютира през октомври в iHeartRadio. Джеймисън не участва в проекта, но той използва нейни интервюта, телевизионни участия и мемоари като източници - според интервю с неговия създател, публикувано в New York Times.
