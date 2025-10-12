Ако сте необвързани и прехвърляте 32-та годишнина, това може да не ви хареса. Ново социологическо проучване разпали дискусията, след като определи много конкретен прозорец за сключване на брак, ако искате да избегнете развод през първите пет години.

Според данните, идеалната възраст е между 28 и 32 години. Но не бързайте да се паникьосвате, ако не сте влезли в този диапазон – статистиката не обяснява вашите лични връзки и със сигурност не обвинява никого за пропиляно време! Вие сте прекрасен човек и заслужавате най-доброто затова прочетете текста по-надолу.

Най-подходящата възраст за брак

Проучване, проведено от социолога Ник Волфингер от Университета на Юта, анализира данни от Националното проучване за семейния растеж и установява нещо като обърната крива на развода. В резултат на това някой шегаджия от Slate я нарича „Теорията на Златокоска за брака“ – не трябва да си нито твърде млад, нито твърде стар.

Снимка: iStock

„Шансовете за развод намаляват с напредване на възрастта от тийнейджърските години до края на двайсетте и началото на трийсетте години. След това шансовете за развод отново се увеличават, когато навършите трийсетте и началото на четирийсетте си години“, казва Волфингер, сочи Time.

Оказва се, че за всяка година след 32-годишна възраст, шансът за развод се увеличава с около 5%.

Защо 28–32 е перфектният прозорец?

Социолозите смятат, че края на 20-те и началото на 30-те години е подходящо време за стартиране на трайно партньорство, защото:

Хората са достатъчно възрастни, за да направят разлика между истинско разбирателство и заслепяване от хормоните при влюбването.

Вече са направени важни житейски избори и са поели отговорност.

Повечето хора в този диапазон са достатъчно финансово платежоспособни, за да обмислят издръжка на семейство.

От друга страна, те все още не са толкова утвърдени в своя начин на живот, че да не могат да направят „безбройните малки корекции в навиците, начина на живот, целите и личната хигиена“, които бракът изисква. Освен това, по-късното женене намалява шанса за предишни бракове и деца, които да разделят времето и ресурсите.

Проблемът е в избора на партньор

Според Волфингер, тази обърната крива се запазва дори след контролиране на фактори като образование, религия, сексуална история и финансово състояние. Той предполага, че причината за по-високия риск от развод след 32 може да е в пристрастието в подбора.

„Типът хора, които чакат до тридесетте си години, за да се оженят, може да са хора, които не са предразположени към успех в брака си“, според Волфингер.

По-късният брак означава, че добрият избор е по-малък. Когато хората се женят по-късно, те избират измежду по-малък кръг от потенциални партньори, тъй като най-подходящите за успешен брак вече са женени.

Снимка: iStock

Какво казват други експерти?

Има специалисти, които изразяват своите съмнения. Социологът Филип Коен от Университета на Мериленд използва различен набор от данни, според който перфектната възраст за сключване на брак без развод е от 45 до 49 години! Това е ярка илюстрация защо личните житейски решения не трябва да се вземат въз основа на статистически анализи.

Нещата, които работят според науката:

Въпреки че възрастта остава спорна точка, има няколко известни истини, които статистически намаляват шанса за развод и можете да ги вземете предвид:

Наличието на пари и висше образование.

Годеж преди да започнете да живеете заедно.

Деца след сватбата.

