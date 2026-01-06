По време на звездната церемония Critics Choice Awards 2026, актрисата и музикант Тейана Тейлър реши да си направи елегантна закачка със своя близък приятел и колега Леонардо ди Каприо, като шеговито го нарече „Pops“ ("татенце, баща") по време на интервю, а той от своя страна бе видимо доволен. Но дали между тях всичко се свежда само до едно добро приятелство?

Слуховете, че двамата са двойка бързо се разпространиха, но и сякаш още по-бързо се разсеяха, тъй като стана ясно, че актьорите са много близки приятели и нищо повече от от това. Тейлър и Леонардо ди Каприо са сред звездите на драматичния филм One Battle After Another.

Докато говореше за работата си върху филма и ролята си, Тейлър споменава ди Каприо, наричайки го „pops“ в разговор с репортери. Когато някой те нарече така, това обикновено означава, че те възприема като бащина фигура, по-възрастен и уважаван мъж или като татко. Думата се използва неформално и с топли чувства, но може да има и закачлив характер между близки приятели. Актьорът категорично заяви, че „му харесва“ и че както и да го нарече тя, ще бъде съгласен.

Снимка: Getty Images

Тейлър и Леонардо не само работят заедно в този проект, но и са изградили приятелство още преди снимките, след като първо се срещат на парти по повод рожден ден на Диана Рос и веднага разбират, че в комуникацията им има истински синхрон.

Снимка: Getty Images

Филмът, който получи признание от критиците и множество номинации, продължава да бъде водещ претендент за награди на предстоящите Golden Globe Awards, където също е номиниран в множество категории и определено успява да задържи вниманието на зрителите.

