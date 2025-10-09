Науката потвърждава: самотата буквално боли. Любовта не само стопля сърцето, но и укрепва здравето. Ново международно изследване разкрива, че женените хора са по-щастливи и по-здрави от неженените.

Проучване на изследователи от Университета на Мичиган и Сингапурския университет по мениджмънт установи, че женените хора средно се чувстват по-здрави и по-щастливи от неженените. Анализ на близо 5000 възрастни от САЩ и Япония установи, че неженените хора са по-склонни да съобщават за лошо здраве и ниска удовлетвореност от живота. Резултатите са публикувани в Personal Relationships (PR).

Влиянието на семейната подкрепа е особено силно: женените американци са по-склонни да се чувстват подкрепени от семействата си, което директно увеличава тяхното благосъстояние.

В същото време неженените хора и в двете страни са изпитвали семеен натиск, но негативният му ефект е бил изразен само сред американците.

Снимка: iStock

Интересното е, че японските участници са били по-устойчиви на стрес: въпреки сходните нива на семеен натиск, това не е намалило щастието им. Изследователите предполагат, че японската култура е развила механизми за справяне, като например дистанциране от семейните очаквания или търсене на емоционална подкрепа извън тях.

Авторите отбелязват, че резултатите подчертават културните различия във възприятията за брака и самотността, но като цяло потвърждават, че наличието на партньор и семейна подкрепа осигурява значително предимство по отношение на здравето и психическото благополучие.

Снимка: iStock

В началото на септември 2025 г. учените откриха, че самотата е пряко свързана не само с психологически стрес, но и с физическа болка.

