Познавате л истории, в които мъж се влюбва в красива дама и с времето разбира, че тя е негова не толкова далечна роднина? Може би ви звучи като сюжет на филм, но и в реалния живот тези съдби се срещат нерядко.

Ще се изненадате ли, ако разберете, че Алберт Айнщайн – прочутият физик се жени за своята първа братовчедка. Кралица Елизабет II и принц Филип са трети братовчеди и споделят пра-пра-прародителка – кралица Виктория.

Интимните отношения между роднини са тема, която предизвиква наистина силни емоции. А къде границата между любовта и роднинските връзки се размиват?

В различните краища на света темата за връзките между роднини се разглежда по коренно различен начин. В страни от Близкия изток, Северна Африка и Южна Азия, бракът между първи братовчеди е напълно нормален и често предпочитан, защото помага за запазването на семейното имущество и укрепва връзките между родовете. В Пакистан, Саудитска Арабия и Йордания например, значителен процент от браковете са именно между близки роднини. От другата страна на спектъра са държави в Европа, Северна Америка и Австралия, където подобни съюзи са не само социално неприемливи, но и често забранени със закон.

Браковете между братовчеди

Учени изследват как младите хора от различни културни среди възприемат браковете между братовчеди. Изследването е проведено в Нидерландия и е публикувано в списание Evolution, Mind and Behaviour. В него участват 245 души – нидерландци, мароканци и турци – които отговарят на въпроси за своите нагласи по темата.

Резултатите показват, че като цяло отношението е по-скоро отрицателно, но с интересни разлики. Жените са по-критични от мъжете, а участниците от марокански произход имат по-малко негативно мнение в сравнение с останалите. Най-честата причина за неодобрение не е здравният риск, а религиозни или морални съображения, което подчертава силната роля на културните ценности в подобни решения.

До какви здравословни проблеми води любовния живот между роднини – искам проучване по темата

Защо израсналите заедно рядко стават двойка?

Друг любопитен поглед върху темата идва от Израел и добре познатия „ефект на Уестермарк“. Това е теория, според която хора, израснали заедно в близка среда от ранно детство, рядко изпитват романтично привличане един към друг. Анализът му показва, че от близо 2800 брака само 14 са между връстници, израснали заедно. Някои изследователи обясняват това с биологичен механизъм, а други смятат, че причината е в социалните норми и груповия натиск. Така или иначе, данните показват, че ранното съжителство често намалява вероятността от любовни връзки – независимо дали заради биологията или културата.

Интимен живот между близки роднини

Любовта няма граници, но когато партньорите са близки роднини, науката предупреждава за някои сериозни здравословни рискове. Проучвания показват, че връзките между първи братовчеди увеличават шанса децата да се родят с вродени заболявания или малформации. В обичайни условия този риск е около 3%, но при близки роднински връзки може да се повиши до 6% или повече. Това се дължи на факта, че роднините по-често носят едни и същи „скрити“ гени, които при среща в двете линии се изразяват като наследствени проблеми.

В някои региони, като Близкия изток или Южна Азия, подобни бракове са традиция, но в страни като Великобритания и САЩ се считат за рискови и дори са забранени в определени щати. Медицинските данни са категорични – децата, родени от близки роднини, по-често имат здравословни усложнения, включително по-висок риск от психични и неврологични заболявания. Затова специалистите препоръчват на двойки с близко родство, които искат да имат деца, да се консултират с генетик и да направят необходимите изследвания, преди да предприемат стъпка към родителство.

Към какъв тип комуникация е добре да се стремят един мъж и една жена, когато са във връзка и имат дете

