Вземането на родителски права върху дете е дълъг процес, който изисква яснота, търпение и познаване на законовите изисквания. Независимо дали сте биологичен родител, осиновител или настойник, важно е да разберете какви са стъпките и как да се подготвите правилно.

Какво представляват родителските права?

Родителските права включват правото да взимате решения, свързани с отглеждането, образованието, здравето и общото благосъстояние на детето.

Кога и защо може да се налага да вземете родителски права?

Има няколко ситуации, при които може да се наложи да поискате родителски права:

При раждане на дете, ако не сте биологичен родител, но имате намерение да се грижите за него.

При раздяла на родителите, когато трябва да се уточни кой ще има основни грижи и контрол.

Ако детето е настанено в институция или с друг човек и искате да се върне при вас.

При осиновяване.

Какви са законовите изисквания?

Процедурите варират според законодателството на различните страни, но в България основните изисквания са следните:

Подаване на заявление пред съда

За да получите родителски права, трябва да подадете заявление в районния или окръжния съд, който разглежда такива въпроси.

Документиране на връзката с детето

Важно е да предоставите документи, които доказват връзката ви с детето – акт за раждане, документи за осиновяване или други официални удостоверения.

Оценка на условията за отглеждане

Социалните служби могат да направят оценка на условията, в които ще живее детето, за да се гарантира неговата безопасност и благосъстояние.

Съгласие на другия родител или настойник

Ако другият родител е жив и има родителски права, често е необходимо неговото съгласие. В случай че то липсва, съдът ще разгледа всички обстоятелства, за да вземе решение в полза на детето.

Как да се подготвите за процеса?

Консултирайте се с адвокат

Законът в областта на родителските права може да бъде сложен и специфичен. Професионална правна помощ ще ви ориентира правилно и ще увеличи шансовете ви за успех.

Съберете всички необходими документи

Акт за раждане, медицински документи, документи за образование и социални услуги – всичко, което може да подкрепи вашата молба.

Покажете готовност и стабилна среда за детето

Съдът ще обърне внимание на вашата способност да осигурите безопасна и подкрепяща среда.

