Раздялата между родителите променя много неща в ежедневието, включително начина, по който се поддържа връзката с училището на детето. Един от най-честите въпроси, който възниква е - кой трябва да ходи на родителските срещи? Отговорът не винаги е еднозначен, защото зависи както от правния статус между родителите, така и от личните им отношения и интерес към образованието на детето.

Законът не изключва никого

По закон и двамата родители имат равни права и задължения спрямо детето, освен ако няма съдебно решение, което определя друго. Това означава, че и майката и бащата имат право да участват в родителските срещи, да получават информация за успеха и поведението на детето, както и да комуникират с учителите.

Ако родителите имат споделено родителство или детето живее основно при единия, това не ограничава другия родител от участие в училищния живот. Важно е училището да бъде информирано за настъпилата промяна в семейното положение, за да се гарантира, че и двамата родители получават покани и информация.

Кой трябва да ходи?

В идеалния случай и двамата родители проявяват интерес и участват, дори да не го правят заедно. Когато отношенията между тях са добри, могат да се разберат кой ще присъства или дори да отидат заедно като знак за зряло поведение и приоритет към благото на детето.

Ако обаче комуникацията е трудна или невъзможна, добре е поне единият родител да поеме инициативата и да присъства. След това може да сподели информацията с другия, ако това е възможно.

Учителите - неутрална страна

Учителите са в деликатна позиция, когато родителите са разделени. Те нямат правото да "избират страна", нито да отказват информация на някой от родителите, освен ако няма изрична съдебна забрана. Добре е родителите да поддържат ясен и уважителен контакт с учителския екип и да не ги поставят в неудобни ситуации, свързани с личните им конфликти.

Какво да се направи при конфликт?

Когато родителите не могат да се разберат кой да ходи на срещата или когато има напрежение, което пречи на комуникацията, важно е да се търси решение, насочено към интереса на детето. Това може да включва:

Разделяне на срещите – всеки родител може да разговаря поотделно с учителя.

Комуникация чрез електронни дневници и имейли.

Включване на училищен психолог или медиатор при по-сериозни конфликти.

В основата на всичко стои детето и неговото емоционално и образователно развитие. Присъствието на родител на родителска среща не е само формалност - това е ясен сигнал към детето, че родителят се интересува от неговия живот и успехи. Когато и двамата родители проявяват такава ангажираност, въпреки раздялата, детето усеща стабилност и подкрепа.

