Записването на дете в първи клас е важна стъпка както за бъдещия ученик, така и за родителите. Този нов и вълнуващ етап от живота ви предполага да се запознаете в детайли с изискванията предварително и да подготвите необходимите документи навреме. Повечето училища следват стандартна процедура, съобразена с указанията на Министерството на образованието и науката.

Задължителни документи за записване на ученик в първи клас

Заявление за записване

Подписва се от родител/настойник. Формулярът се предоставя от училището и може да се попълни на място или да се подаде електронно, ако училището използва онлайн платформа.

Акт за раждане на детето – копие

Използва се за удостоверяване на самоличността и възрастта на детето. Оригинал може да бъде изискан за сверяване, а копието остава в архива на училището.

Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на детето

Издава се от общинската администрация. Адресът е важен, тъй като често е водещ критерий при класиране на децата в училища с райониране.

Удостоверение за завършена подготвителна група

Издава се от детската градина, в която детето е посещавало подготвителна група. Ако детето е подготвяно в домашни условия, се прилага съответен документ съгласно изискванията на МОН.

Лична карта на родителя

Не се копира, но се изисква при подаване на документите.

Допълнителни документи при нужда

В зависимост от конкретната ситуация и избраното училище може да се наложи предоставяне и на допълнителни документи. Това могат да бъдат:

Удостоверения, свързани с предимства при приема – например дете с брат/сестра в същото училище, деца на педагогически или непедагогически персонал или многодетни семейства.

Документи, удостоверяващи здравословно състояние или специални образователни потребности - медицински документи, решения на ТЕЛК/НЕЛК

Съдебни документи, свързани с родителски права - при развод, настойничество и др.

Срокове и етапи на записването

Процедурата за прием в първи клас започва обикновено през пролетта, през месец април или май, включвайки няколко основни етапа:

Подаване на заявления и придружаващите документи

Обработка и класиране на кандидатите

Обявяване на резултатите от класирането

Записване на приетите деца в указания срок

Важно е родителите внимателно да следят сроковете, публикувани на сайта на училището или общината, тъй като пропускането на записването в определените срокове може да доведе до загуба на мястото.

Практични съвети към родителите

Добре е внимателно да проверите критериите за прием в избраното училище.

Направете копия на всички необходими документи предварително. Носете и оригиналите за сверяване.

Ако училището използва електронна система за прием, регистрирайте се своевременно и следете съобщенията в платформата.

Винаги подготвен резервен вариант – второ или трето предпочитано училище, в случай че детето не бъде прието в първия ви избор.

Снимка: Getty Images

