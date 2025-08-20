Рут Колева, която през пролетта стана майка за пръв път, сподели интересна история, свързана с раждането на момченцето си Езра, падането в шахта в центъра на София и емблематичната песен Teardrop на Мassive Attack, който гостуваха това лято в столицата.

Певицата разказа как според нея всички тези събития са свързани, защото смята, че „Вселената обича безумни съвпадения“.

„В пети/шести месец бременна бях на фетална морфология. Излязох от прегледа и без да се усетя, започнах да пея “Teardrop” на Massive Attack. Постоянно. Ден и нощ. Видеото с бебето в утробата и моето бебе в утробата… някаква платонична, странна връзка. А и всичко още ми беше супер нереално. Свързвах образа му само с онзи от клипа“, започва разказа си Рут.

„Няколко дни по-късно паднах в шахта в центъра на София и едва не си счупих краката. В слушалките ми звучеше Teardrop. Вселената обича безумни съвпадения“, допълва тя.

„Fast forward – след като ги букнах в София, се сетих за тази обсесия по песента, която продължи цял месец. Беше като филм, в който съм си поръчала гранде финал, без дори да го осъзнавам“, разказва още Колева.

„Езра се роди на 17 април и беше в кувьоз, без да мога да го гушна. Първата ни среща, и първият път, когато дойде в ръцете ми, беше на 27 април – на 27-ия рожден ден на тази песен. Teardrop“, споделя певицата.

Припомняме, че на 17 април 2025 г. Рут Колева стана майка за първи път. Момченцето се казва Езра Логин Кочишки и се е родил с тегло 3,7 кг.

Първородният син е най-голямото съкровище на певицата - ценен подарък, който бележи ново начало на една узряла емоционална страница в личната ѝ свят. Щастието е невъобразимо и самата тя споделя: "Животът вече не е същият. По-хубав е".

Вижте повече за Рут Колева в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK