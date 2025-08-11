Рут Колева се наслаждава на прекрасни мигове край морския бряг. Това е първото лято на певицата с бебе. Тя стана майка на момченце през април месец.

„Лятото на Езра“, озаглави 35-годишната изпълнителка кадър, на който се вижда как държи бебето си, докато е седнала на плажно заведение. Мястото е плаж „Градина“, който е известен с кристалните си води и възможностите за практикуване на различни водни спортове като кайтсърф и уиндсърф.

Приятели и фенове на Рут Колева се радват на малкия наследник на певицата и я засипаха с позитивни коментари:

„Най-добрият старт на живота е край брега“, „ Кога направи такъв баджак този“, „ОЛЕЕЕ колко сте сладки“, пишат в коментари феновете на изпълнителката.

Снимка: Facebook

Езра Логин Кочишки се роди на 17 април с тегло от 3700 грама.

"Животът вече не е същият. По-хубав е", сподели Колева по повод раждането на сина си.

Малко преди да роди първото си дете, Рут каза „Да“ на любимия си мъж.

Булката беше с маратонки, а младоженецът с панталон, който изключително много прилича на долнище на пижама. "Забравете политиката, обичайте ближния си!" - сподели щастливата булка.

За първи път тя сподели снимки на бебето в Деня на детето – 1 юни.

Снимка: Facebook

"Честит празник на малки и пораснали деца. Ние и двамата празнуваме", написа тя под публикацията.

Вижте какво сподели Рут в подкаста ни "Малки разговори":



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK