Рут Колева се наслаждава на прекрасни мигове край морския бряг. Това е първото лято на певицата с бебе. Тя стана майка на момченце през април месец.
„Лятото на Езра“, озаглави 35-годишната изпълнителка кадър, на който се вижда как държи бебето си, докато е седнала на плажно заведение. Мястото е плаж „Градина“, който е известен с кристалните си води и възможностите за практикуване на различни водни спортове като кайтсърф и уиндсърф.
Приятели и фенове на Рут Колева се радват на малкия наследник на певицата и я засипаха с позитивни коментари:
„Най-добрият старт на живота е край брега“, „ Кога направи такъв баджак този“, „ОЛЕЕЕ колко сте сладки“, пишат в коментари феновете на изпълнителката.
Езра Логин Кочишки се роди на 17 април с тегло от 3700 грама.
"Животът вече не е същият. По-хубав е", сподели Колева по повод раждането на сина си.
Малко преди да роди първото си дете, Рут каза „Да“ на любимия си мъж.
Булката беше с маратонки, а младоженецът с панталон, който изключително много прилича на долнище на пижама. "Забравете политиката, обичайте ближния си!" - сподели щастливата булка.
За първи път тя сподели снимки на бебето в Деня на детето – 1 юни.
"Честит празник на малки и пораснали деца. Ние и двамата празнуваме", написа тя под публикацията.
Вижте какво сподели Рут в подкаста ни "Малки разговори":
