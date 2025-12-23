Ароматът на мандарините е неразривно свързан с новогодишните празненства, подаръците и радостта. Сочни и сладки те са задължителни на коледната трапеза. За да избегнете разваляне на празника от досадни малки детайли, е важно да изберете висококачествени и вкусни мандарини.

Ето как да изберете перфектните мандарини за празниците

Обърнете внимание на аромата

Свежестта на мандарините лесно се определя по миризмата им, така че винаги обръщайте внимание на аромата. Кората на един добър плод ще излъчва чист, отчетлив, сладък цитрусов аромат. По-старият плод на практика няма да има аромат или ще мирише на влага. Мандарина, която е била прекалено поливана с химикали за запазване, ще има силна, неестествена миризма.

Яркооранжевите мандарини не винаги са сладки

Яркооранжевите мандарини винаги изглеждат най-узрели и сладки. Цветът на кората обаче зависи от сорта и условията на съхранение и не гарантира сладост. Прекалено яркооранжевият оттенък може също да показва употребата на химикали.

Най-вероятно плодовете с интензивно оцветяване са узрели след прибиране на реколтата с помощта на топлина, етилен или въглероден диоксид. Те може да са безвкусни или кисели.

Не се хващайте на маркетингови трикове и не купувайте мандарини с листа. Факт е, че листата, за разлика от плода, имат много дълъг срок на годност. Следователно, зелените листа на стъблото не са индикация, че мандарините са пресни.

Тегло и плътност

Сочната мандарина винаги се усеща тежка за размера си. Колкото повече сок съдържа плодът, толкова по-плътен и по-тежък е той. За да изберете сочна мандарина в магазина, претеглете няколко плода с подобен размер в ръката си, за да ги сравните. По-лекият плод вероятно ще има сух вкус.

Имайте предвид, че пухкавите мандарини, които имат много въздух между кората и месестата част, се развалят по-лесно. Следователно, вътрешността може не само да е суха и безвкусна, но и леко мухлясала.

Точно както прекалено яркият цвят, прекомерно лъскавата кора може да е признак на парафин или други обработки. Матовата, леко грапава кора е по-добрия избор, въпреки че не изглежда толкова привлекателно.

Ако обаче мандарините са внесени от далечни страни, като Испания, Гърция, Турция, Китай или Мароко, те почти сигурно ще бъдат преработени. Ето защо, ако планирате да използвате кора от мандарини, измийте плодовете обилно с топла сапунена вода. Това ще премахне не само восъка, но и всички остатъци от препарати, които почти сигурно са били използвани по време на отглеждането.

Проверете стъблото

Мандарините се отрязват от клоните на ръка с помощта на ножица за градинарство, като се оставя част от стъблото, за да се предотврати твърде бързото им разваляне. То може да бъде добър индикатор за свежест. Стъблото трябва да е зелено или поне светлокафяво, твърдо и не прекалено изсушено.

Вкус и сортове

Сацума (Satsuma / Unshiu) – Японски тип мандарина – много сладка и сочна, лесна за белене, почти без семки.

– Японски тип мандарина – много сладка и сочна, лесна за белене, почти без семки. Клементина (Clementine) – Хибрид между мандарина и сладък портокал – силно сладък аромат, тънка кора, без семки, идеална за хапване.

– Хибрид между мандарина и сладък портокал – силно сладък аромат, тънка кора, без семки, идеална за хапване. Мандаред (Mandared) – Хибрид клементина, смесена с червен портокал – много сочен, ароматен, без семки, комбинация от вкуса на двата плода.

– Хибрид клементина, смесена с червен портокал – много сочен, ароматен, без семки, комбинация от вкуса на двата плода. Обикновена мандарина (Mandarin) – Класически мандаринов вкус – сладко‑кисел, може да има семки, сравнително евтина и често срещана.

Откъде да купите мандарини тази година

Като правило, най-пресните мандарини могат да бъдат закупени на пазара или от фермери. Купените от магазина мандарини е по-вероятно да са изкуствено узрели.

Когато пазарувате на пазара, обръщайте по-малко внимание на продавачите и се фокусирайте повече върху външния вид на мандарините. Недобросъвестните продавачи, например, могат да представят турски мандарини за китайски. Или пък да продават купени от магазин мандарини като отгледани във ферма.

