Мандарините имат прекрасен аромат, ярък цвят и винаги ги свързваме със зимния и коледния сезон. Но здравословни ли са всъщност тези плодове и защо трябва да се ядат с бялото по тях?

Мандарините идват от Югоизточна Азия. Те вече са били култивирани в Китай преди 4000 години. В наши дни много основни земеделски площи са разположени в тропиците и субтропиците, в това число .Испания, Турция и Италия, откъдето идват много от продаваните плодове.

Хранителните вещества в мандарините

Следната хранителна информация се отнася за 100 грама обелена мандарина

Енергия: 54 kcal

Протеин: 0.7 грама

Въглехидрати: 10.1 грама

Мазнини: 0.3 грама

Фибри: 1.7 грама

Витамин C: 30 милиграма (30 процента от дневната необходимост)

Калий: 160 милиграма (4 процента от дневната необходимост)

Полезни ли са мандарините?

Мандарините не са много богати на витамини и минерали, освен на витамин C. Те съдържат различни вещества, които също са много полезно за здравето. Това са антиоксиданти или флавоноиди, някои от които се съдържат единствено в мандарините. Смята се, че те имат противовъзпалителни, противоракови, противокръвни и защитни свойства на сърцето. Тези растителни съединения допринасят значително за предотвратяване на развитието на определени болести.

Мандарините поддържат силна имунната система

Две или три вкусни мандарини на ден (в зависимост от размера) могат да покрият дневната нужда от витамин C. По този начин може да преживеете зимата здрави. Витамин C е от съществено значение за здрава и силна имунна система. Той насърчава собственото производство на фагоцити от тялото. Тези клетки имат способността да абсорбират и унищожават патогени като бактерии и вируси.

Витамин C е ефективен и за красотата, защото стимулира производството на колаген в кожата. Колагенът осигурява здрава и стегната съединителна тъкан и затова отново е незаменим за стресираната кожа през зимата.

"Чудодейно вещество" нобилетин защитава мозъка

Мандарините съдържат съединение, наречено нобилетин. Има индикации в различни изследвания, че растителното вещество може да предпазва от Алцхаймер и Паркинсон, като забавя натрупването на плаки на Алцхаймер в мозъка. Освен това се твърди, че нобилетинът укрепва клетките, които произвеждат допамин. Унищожаването на тези клетки води до прогресия на болестта на Паркинсон.

През 2020 г. американско изследване установи, че съединението предотвратява напълняването в областта на ханша, като не позволява на мазнините да се натрупват в тази област.

Как се казва бялото в мандарините?

Бялото в мандарините, както масово се нарича, всъщност се казва мезокарп. Терминът произлиза от гръцки и се състои от думите за "среден" (meso) и "плод" (karpós).

Повечето хора прецизно премахват тези бели нишки и никога не са опитвали плод с тях. Това, разбира се, отнема време. Всъщност малко хора знаят, че те съдържат по-голяма част от антиоксидантните вещества на плода. Затова, ако искате да се възползвате максимално от антиоксидантния ефект на мандарина, може да полагате по-малко усилия при белене. Фибрите също са по-изобилни тук в сравнение с пулпата – и е известно, че това подпомага здравословната чревна флора.

Разликата между мандарина и клементина

Външно мандарините и клементините се различават само по размер, тъй като клементините са малко по-малки. Има и визуална разлика отвътре: докато плътта на мандарините е разделена на девет парченца, клементините могат да имат осем до дванадесет.

Различават се и по вкус, и семки. Ако обичате много сладко, по-добре е да изберете клементина. Ако предпочитате ароматен плод - изберете мандарина. Клементините са особено харесвани и защото имат малко семки. Някои от тях дори са без семена.

