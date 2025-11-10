Една истински вдъхновяваща история! Момиче, родено без мозък, навърши 20 години и опроверга всички медицински прогнози.
Алекс Симпсън от Омаха, Небраска, блести като истинско вдъхновение. Тя току-що отпразнува своя 20-и рожден ден, надхвърляйки всички очаквания, въпреки че е родена с изключително рядко заболяване, съобщава People.
- Момичето отпразнува 20-и рожден ден.
- Алекс страда от рядко заболяване, известно като хидраненцефалия.
- Лекарите казват на семейството й, че тя вероятно няма да доживее до 4-годишна възраст.
Алекс страда от хидраненцефалия – състояние, при което мозъчните полукълба не се развиват или са заместени с пълни с течност торбички. Нейните родители, Шон и Лорена Симпсън, разказват пред местната новинарска агенция KETV News за този емоционален за тях момент.
Каква е диагнозата?
„Хидраненцефалията означава, че мозъкът й не е там. Технически, тя има около половината от размера на малкия ми пръст в задната част на мозъка си, но това е всичко има“, обяснява бащата на Алекс, Шон.
Според Клиниката в Кливланд, хидраненцефалията е изключително рядко състояние. То се среща при една на 5000 до една на 10 000 бременности и обикновено е фатално през първата година от живота. Семейство Симпсън е било подготвено за най-лошото – лекарите са им казали, че Алекс вероятно няма да доживее до 4-годишна възраст.
Силата на любовта и вярата
На въпроса защо вярват, че Алекс е живяла толкова по-дълго от очакваното, Шон и Лорена имат само един отговор: „С любов“.
Въпреки че Алекс не може да вижда или чува, нейните родители са убедени, че тя усеща присъствието им.
„Можете да видите, че когато отидох там и говорих с нея преди малко, тя ме търсеше“, споделя Шон, имитирайки движенията на очите й.
„Тя е боец“, добавя майка й Лорена.
Горд от своята сестра е и 14-годишният брат на Алекс.
„Когато хората ме питат за семейството ми, първото нещо, с което започвам, е Алекс, моята сестра с увреждания“, казва той.
Момчето вярва, че Алекс има интуитивно усещане за това, което я заобикаля. „Да кажем, че някой е стресиран човек е около нея, дори нищо да не се случва, Алекс ще разбере. Тя усеща всичко“, обяснява той.
