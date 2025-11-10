Една истински вдъхновяваща история! Момиче, родено без мозък, навърши 20 години и опроверга всички медицински прогнози.

Алекс Симпсън от Омаха, Небраска, блести като истинско вдъхновение. Тя току-що отпразнува своя 20-и рожден ден, надхвърляйки всички очаквания, въпреки че е родена с изключително рядко заболяване, съобщава People.

Момичето отпразнува 20-и рожден ден.

Алекс страда от рядко заболяване, известно като хидраненцефалия.

Лекарите казват на семейството й, че тя вероятно няма да доживее до 4-годишна възраст.

Алекс страда от хидраненцефалия – състояние, при което мозъчните полукълба не се развиват или са заместени с пълни с течност торбички. Нейните родители, Шон и Лорена Симпсън, разказват пред местната новинарска агенция KETV News за този емоционален за тях момент.

Каква е диагнозата?

Снимка: iStock

„Хидраненцефалията означава, че мозъкът й не е там. Технически, тя има около половината от размера на малкия ми пръст в задната част на мозъка си, но това е всичко има“, обяснява бащата на Алекс, Шон.

Според Клиниката в Кливланд, хидраненцефалията е изключително рядко състояние. То се среща при една на 5000 до една на 10 000 бременности и обикновено е фатално през първата година от живота. Семейство Симпсън е било подготвено за най-лошото – лекарите са им казали, че Алекс вероятно няма да доживее до 4-годишна възраст.

Силата на любовта и вярата

На въпроса защо вярват, че Алекс е живяла толкова по-дълго от очакваното, Шон и Лорена имат само един отговор: „С любов“.

Въпреки че Алекс не може да вижда или чува, нейните родители са убедени, че тя усеща присъствието им.

„Можете да видите, че когато отидох там и говорих с нея преди малко, тя ме търсеше“, споделя Шон, имитирайки движенията на очите й.

„Тя е боец“, добавя майка й Лорена.

Горд от своята сестра е и 14-годишният брат на Алекс.

„Когато хората ме питат за семейството ми, първото нещо, с което започвам, е Алекс, моята сестра с увреждания“, казва той.

Момчето вярва, че Алекс има интуитивно усещане за това, което я заобикаля. „Да кажем, че някой е стресиран човек е около нея, дори нищо да не се случва, Алекс ще разбере. Тя усеща всичко“, обяснява той.

