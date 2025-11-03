Камелия и Бояна са две сестри, които са обединени от любовта си към изкуството и решават да направят нещо истински смислено за родния си град. Още от деца рисуването е техният начин да се изразяват, да мечтаят и да споделят света така, както го усещат. Днес, години по-късно, те използват тази сила на изкуството, за да внесат цвят, топлина и надежда на едно от най-деликатните места – Детското отделение на болницата в Кюстендил.

Камелия Пешева е на 20 години и е студентка втори курс в Нов български университет, специалност анимационно кино. За нея рисуването е естествено продължение на детските мечти. По-голямата ѝ сестра, Бояна, е на 31 и работи като учител по графичен дизайн в гимназия. За нея изкуството е повече от професия – то е мисия. Мисия да вдъхновява младите хора да вярват в себе си и в силата на креативността.

Снимка: Личен архив

Цветове, които носят надежда

Всичко започва с идеята на Бояна – да вдъхнат нов живот на детското отделение, където болничната стерилност често измества детската усмивка. Заедно двете сестри решават да превърнат тази мисъл в реалност.

Бояна се заема с организацията и с връзката с ръководството на болницата, а сестра ѝ поема задачата да намери спонсори за специалните антибактериални бои, подходящи за болнична среда.

Самото рисуване те споделят поравно – всяка поема част от стената и влага в нея своето лично послание. Първият им проект е кабинетът за прегледи – мястото, през което преминават всички деца. За осем часа те превръщат студената стена в приказен свят, пълен с живот и нежни цветове.

Смисълът зад рисунката

На стената оживяват растения, животни и малки същества – символи на природата, която лекува.

„Искахме да покажем, че оздравяването е път – пътешествие, в което детето е герой в собствената си история“, споделят сестрите. Малките буболечки и животинки около детето в рисунката не са случайни – те го окуражават и му вдъхват смелост по пътя към здравето.

Снимка: Личен архив

Изкуството като терапия

Идеята, че изкуството може да лекува, не е случайна. По-малката сестра участва в проекта Healing Nature, където научава колко силно цветовете и изображенията влияят на психиката на децата в лечебна среда.





„Тогава осъзнах, че изкуството наистина има силата да лекува,“ споделя тя.

И докато работят, виждат и първите резултати – няколко малки пациенти спират пред рисунките и ги разглеждат с усмивка.

„Няколко деца, които минаваха през кабинета, се спираха и с интерес гледаха рисунката. Това беше най-вълнуващият момент – да видиш усмивка на лицето на дете“, споделят ни Бояна и Камелия.

Снимка: Личен архив

Поглед към бъдещето

Макар засега да са изрисували само една стена, двете сестри не спират да мечтаят. Те планират да продължат и с останалите помещения в отделението, а след това – защо не и в други болници из страната.





„Бихме искали да занесем тази идея и в по-малки градове, където често няма средства за подобни инициативи. Вярваме, че изкуството трябва да достига навсякъде, където може да донесе светлина и надежда.“

„Важно е лечебните пространства да бъдат по-топли, по-цветни и по-човечни. Дори една рисунка на стената може да донесе усещане за спокойствие и надежда – нещо, от което всеки пациент има нужда“, категорични са двете сестри.

Снимка: Личен архив

Междувременно двете сестри от Кюстендил продължават с добрите дела. Включват се в инициативата за освежаването на подлеза на метростанция "Западен парк" в София, в която участват и много други артисти, които рисуват стените с авторски творби на тема "Природа и технологии".

