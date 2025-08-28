Първият учебен ден е винаги специален и емоционален както за децата, така и за родителите. Вълнението е голямо, а подготовката дълга. Но кои са наистина важните неща за един първокласник? За да разберем, разговаряхме със заместник-директора на учебната дейност на "ОУ Братя Миладинови", Бургас – Румен Щилиянов.

Заместник-директорът разкри, че едно от най-важните неща за плавен преход от детска градина към училище са не вещите, а търпението и подкрепата от родителите, които помагат за по-бърза и лека адаптация на учениците.

"Първите месеци са адаптационни. Най-голямата подкрепа, която родителят може да даде, е присъствие, спокойствие и позитивно отношение към училището", категоричен е той.

Списък с най-необходими неща за първокласниците

Освен учебници и учебни тетрадки, за едно дете в първи клас най-важни са:

Раница, която да е лека и удобна.

Тетрадки с широки и тесни редове.

Тетрадки с квадратчета.

Моливи, гумичка, острилка, цветни моливи, флумастери.

Акварелни бои, скицник, чашка за вода, четки за рисуване.

Несесер, пособия за чертане, сметало или пръчици за смятане.

Гланцов цветен блок, ножичка с предпазител, сухо лепило, пластилин, дъска, пластмасово ножче.

Спортен екип и маратонки (гуменки) за физическо възпитание и спорт.

Тениска за преобличане и шише за вода.

Освен това е важно децата да имат изградени навици, като режим за сън и самостоятелност при подреждане на ученическите си принадлежности. Социалните умения също не са по-малко важни – да общуват с другите, да изчакват реда си и да споделят, добавя Щилиянов.

А кои са всички необходими документи за записване на дете в първи клас - вижте тук:

