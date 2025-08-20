Когато возим домашния си любимец в колата, трябва да сме сигурни, че той е в безопасност. Кучетата, а дори и котките, често се възприемат като член на семейството, и не е изненадващо, че те са винаги с нас. Включително и когато сме на път.

И ако превозването на домашния любимец не се извършва по правилния начин, без нужните мерки за сигурност, то това може реално да застраши живота му. Обезопасените кучета често и разсейват водача, което от своя страна излага на опасност другите пътници и шофьори на пътя. Не е добър вариант и да оставяме за дълго животното само в колата – докато пазаруваме или похапваме в ресторант.

Ето защо в много държави са създадени специални закони, които макар да варират в различните места по света, имат една цел - да предпазят домашния любимец и неговите стопани.

Обезопасяване на домашните любимци в колата

Методи за обезопасяване включват употребата на специални клетки или предпазни колани.

В много места по света е незаконно животните да се транспортират в затворен багажник, в открита каросерия, или в скута на шофьора.

Домашен любимец без надзор в превозно средство

Държави като САЩ или Великобритания имат специални закони и срещу оставянето на кучето или котката без надзор в колата. И това е с основание - всяка година стотици животни страдат и дори умират, когато собствениците ги държат задълго в паркирано превозно средство.

Паркираният автомобил е буквално смъртоносен капан, особено в горещ летен ден. Ако температурата на въздуха е 25°C, например, температурата в превозното средство може да се покачи до 38°C за броени минути. Аналогично е положението и при твърде студено време.

Това се счита за особено жестоко дело и собствениците могат да бъдат изправени пред големи глоби. В екстремни случаи инцидентът може да доведе до забрана за шофиране и дори затвор.

Снимка: iStock

Защо е важно да се спазват законите

Въпреки наличието на действащи законите или не, обезопасяването на кучето или котката е силно препоръчително, съветват от специализирания сайт Pets Tha Ttravel.

Шофирането с куче в скута, на съседната седалката или дори на задната може да бъде толкова разсейващо, колкото писането на текстови съобщения – и само секунда е достатъчна, за да се стигне до пътнотранспортно произшествие.

Снимка: iStock

Методите за обезопасяване ще предотвратят и скачането и интензивното движение на животното. В противен случай може се случи следното:

Задействане на въздушни възглавници - могат да навредят на куче, седящо на предната седалка

Животните, които подават главите си през прозореца, могат да бъдат наранени от външни предмети и отломки

По-експресивните домашни любимци могат буквално да изскочат от прозорците в движение

В България, според Закона за защита на животните, куче или котка в колата се счита за "товар" – и в този смисъл трябва да бъде обезопасено, за да не пречи на водача. Това са основните изисквания, а останалото е изцяло грижа на шофьора. Проявена жестокост или намарливост към животното може д се накаже с глоба, в размер на 500 до 1000 лв.

Още информация за това какво е нужно да предприемем, когато сме с животно на път - във видеото:



