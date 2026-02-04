Скандал с разпространени видео записи от салони за красота разтърси мрежата и накара много жени и техните близки да се притесняват. Сигналите са от потърпевши в лазерни центрове в Бургас, заснемали тайно клиентите си. Видеата са качвани в сайтове с порнографско съдържание.

Представете си ситуацията: релаксирате вкъщи, прелиствате социалните мрежи и изведнъж попадате на видео от процедурата по лазерна епилация, на която сте били миналата седмица. Виждате тялото си, бельото си, а може би и лицето си, изложени пред хиляди непознати без ваше съгласие.Това не е просто „лош маркетинг“ от страна на студиото – това е тежко нарушение на закона.

Ето какви са правата ви в България и как да ги потърсите.

Личните данни и вашето тяло (GDPR)

Според европейския регламент GDPR, вашето изображение (лице и дори разпознаваеми части от тялото, специфични белези или татуировки) представлява лични данни.

Златното правило: В салона нямат право да ви снимат или да публикува кадри с вас, освен ако не сте дали изрично, писмено и доброволно съгласие за конкретната цел (например: „за реклама в Instagram“).

В салона да ви снимат или да публикува кадри с вас, освен ако не сте дали изрично, писмено и доброволно съгласие за конкретната цел (например: „за реклама в Instagram“). Устното съгласие не важи: Дори да сте казали „Окей, снимай“, това не дава право на салона да съхранява и разпространява видеото вечно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Стъпки за действие (План за защита)

Спешно: Скрийншот и запис

Преди да се обадите в салона, направете „екранен запис“ (screen recording) на публикацията. Трябва да се вижда профилът на салона, датата и броят гледания. Това е вашето доказателство за случилото се.

Жалба към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Това е най-ефективният орган в случая. Можете да подадете жалба за неправомерно използване на личните ви данни. Глобите за фирми при нарушение на GDPR са огромни, което кара салоните да приемат жалбата много сериозно. Жалба може да се подаде както по електронен път, така и на място.

ГДБОП

Може да сез сезира ГДБОП за разпространение на съдържание с порнографски елемент.

Адвокат

Ангажирайте адвокат. Като специалист, той е наясно как точно трябва да се действа в конкретната ситуация и кои са най-важните следващи стъпки, за да бъдете защитени. Вие сте преживели срам, стрес и унижение и адвокатът най-вероятно ще ви увери, че имате право да съдите салона за парично обезщетение за претърпените морални врщетиеди. В съда фактът, че клипът е заснет, докато сте в уязвимо състояние (съблечени за процедура), е утежняващо обстоятелство за салона.

Видеонаблюдението в салоните

Много студиа имат камери в коридорите си за сигурност. Това е законно, НО:

Камери в кабинетите за процедури, където клиентите се събличат, са абсолютно забранени .

. Трябва да има информационни табели, че обектът е под видеонаблюдение.

Тези записи не могат да се качват в социални мрежи под никакъв предлог.

По регламент няма дейности, които да са напълно позволени или забранени за заснемане, но законът съдържа редица правила, които трябва да бъдат изпълнени.



„Изграждайки една система за видеонаблюдение, администраторът трябва да посочи какви са целите ѝ, за какво ще служи записът. Въз основа на целите се определя основанието за обработка, което изисква преценка как ще бъдат засегнати правата на субекта на данните. Трябва да се определи подходящ срок за съхранение на данните и други изисквания“, обяснява юристът Маргарита Хубенова – специалист по защита на личните данни и преподавател по Информационно право в „Софийския университет“.

Как да се предпазим?

Преди процедура, обърнете внимание на документите, които подписвате. Често хората не четат "Декларацията за информирано съгласие", защото документът е обемен, съдържа неясни термини или просто бързат за процедурата. Обръщайте внимание на ситния шрифт. Там може да е указано "Съгласявам се снимки от процедурата да бъдат използвани за маркетингови цели". Дори това да е указано там, "маркетингови цели" е понятие абсолютно различаващо се от разпространение на пдобни видеа в порно сайтове.

