Някои бебета са кръстени на бабите си, други на филмови герои – а трети имат имена, които милиони тийнейджъри крещят в интернет всеки ден. Такъв случай предизвика бурни реакции - новородено бебе е кръстено „Шест Седем".

"Шест Седем" е един от най-популярните интернет мемета в световен мащаб. Младите хора често крещят думите, съпроводени с енергични жестове с ръце. Тенденцията ескалира толкова много, че някои родители в САЩ вече кръщават децата си така.

Шест Седем - откъде идва?

Всичко започна с кратко видео на момче на име Маверик Тревилиан, което крещи тези думи в камерата по време на баскетболен мач. Клипът става хит в мрежата, повтарян милиони пъти и сега вече е неразделна част от онлайн младежкия жаргон. Дори Google показва анимация, когато търсите „Six Seven“. Ако напишете израза в търсачката, дисплеят започва да се клати наляво надясно, имитирайки характерното движение.

Едно бебе се казва „Шест седем“

Историята продължава с друг прецедент. Вече има бебе, които носят това име, пише Bild. Родителите обясняват, че изборът няма нищо общо с интернет. Детето е родено между 6 и 7 януари – оттам и „Шест седем“. Съвпадение или идеален момент? Много хора онлайн са убедени, че това ne e съвпадение.

Повечето коментари са:

„Според мен това е основание за отнемане на родителските права!“

"Такива имена за деца трябва да бъдат забранени!“

