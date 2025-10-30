Дума на годината за 2025 всъщност е число. Това е „67“ - произнася се „шест седем“, а не шестдесет и седем.

Думата е избрана от Dictionary.com, но защо това се превръща в най-употребяваният израз?

Защо 67?

„67“ е двусмислен жаргон, популярен сред Gen Alpha в социалните мрежи, училища и приятелски групи в САЩ. Gen Alpha са децата, родени между 2010 и 2025 година. Това е първото поколение, което не просто използва технологиите, а израства с тях буквално от първите си години. Те са свикнали да прекарват време пред екрани, с бързо и персонализирано съдържание от платформи като YouTube и TikTok.

"67" е широко разпространен и това прави впечатление на екипа, избиращ думата на годината, споделя за CBS News Стив Джонсън, директор на лексикографията в Dictionary Media Group в IXL Learning.

Джонсън знаел, че имат „нещо наистина интересно“, когато една сутрин получи съобщение от свой приятел, учител в средното училище, в което пише: „Не правете „шест седем“ дума на годината“.

„Нещо, което бихте си помислили, че ще изчезне, просто продължаваше да расте все повече и повече, превръщайки се в нещо като културен феномен“, каза Джонсън.

Остава изненадан, но си помислил, че изразът се е популяризирал сред учителите и учениците. „Това наистина е ново поколение, което демонстрира езиковите си умения и оказва доста феноменално влияние върху английския език“, каза Джонсън.

Какво означава 67?

67 е различна от предишните думи за годината, защото няма конкретно значение.

„Това е наистина първата дума за годината от много дълго време, която всъщност е по-скоро междуметие“, каза Джонсън. „Това е нещо, което хората просто викат и казват, и само по себе си е доста ново и доста зрелищно.“

Някои казват, че означава „така-така“ или „може би това, може би онова“. Изразът понякога се използва заедно с длани, които се движат нагоре и надолу.

„Tова е пример за жаргон, използван в областта на „brain rot“ (мозъчното гниене). Идеята е да е безсмислено, игриво и абсурдно“, се казва в речника.

"Шест седем" е шега, която разбират само хората от определен кръг.

Произходът на 67

Терминът произлиза от песен на рапъра Skrilla, „Doot Doot (6 7)“, която след това е използвана във видеоклипове на играчи от НБА, включително ЛаМело Бол, който е висок 190 см.

„Вирусни клипове в TikTok и Instagram съчетаваха песента „Doot Doot (6 7)“ с баскетболни кадри още през октомври 2024 г.“, съобщава Dictionary.com.

Цялата тази концепция се превърна в меме и продължава да се разпространява сред младата аудитория.

„Какво следва и колко дълго ще продължи, това е нещо, което никога не може да се предвиди и затова може да се наложи да чакаме шест или седем месеца, за да видим накъде ще стигне“, пошегува се той.

