Арнолд Шварценегер отново привлича световното внимание – този път не с политически коментар или нов филм, а с изненадващо завръщане към една от най-емблематичните си роли. На 78 години актьорът започва подготовка за „Кралят Конан“, въпреки сериозна медицинска история, включваща поставен пейсмейкър и четири сърдечни операции.

Според Reuters, Шварценегер има вродено сърдечно заболяване и през годините е преминал през няколко животоспасяващи интервенции – включително операции през 1997, 2018 и 2020 г., както и последващо поставяне на пейсмейкър. Актьорът сам е потвърждавал, че става дума за вроден сърдечен дефект, а не за външни фактори или начин на живот.

В интервюта и своя подкаст той е споделял, че именно благодарение на съвременната медицина и стриктното наблюдение успява да тренира редовно и до днес.

Въпреки сериозните медицински фактори, културистът и актьор не се отказва от активния начин на живот. През пролетта на 2026 г. той е започнал интензивна подготовка за новия филм „Кралят Конан“, който се обсъжда от години и ще върне актьора към една от най-емблематичните му роли от 80-те.

Проектът се разглежда като своеобразно продължение на „Конан Варварина“ и ще представи по-възрастна версия на героя – крал, който е оставил битките зад гърба си, но е принуден да се завърне в действие. Режисурата е поверена на Кристофър Маккуори, известен с работата си по поредицата „Мисията невъзможна“, пишат от World of Reel.

Снимка: bTV

Екшън-приключенският филм от 1982 г. беше пробивът на бившия културист, преди „Терминаторът“ на Джеймс Камерън да го изстреля към международна слава две години по-късно.

78-годишният бивш губернатор на Калифорния обаче не ограничава завръщането си само до една поредица... Той води преговори за завръщане в световете на „Командо“ (1985) и „Хищникът“ (1987), пише Variety.

„Направиха още един „Хищник“ и режисьорът Дан Трахтенберг се справи страхотно. Сега иска да участвам в следващия „Хищник“. Говорихме за това“, разкри Шварценегер на тазгодишния Арнолд Спорт Фестивал в Колумбус, Охайо.

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