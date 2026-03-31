Десетилетия след първото си посещение в Белфаст като млад културист, Арнолд Шварценегер отново посети града - този път за да получи специално признание. На 30 март Университетът в Ълстър посрещна Шварценегер с официална церемония и му присъди почетна докторска степен. Отличието е в знак на признание за неговия принос към обществения живот, ангажираността му към опазването на околната среда и постиженията му в изкуството.
По време на събитието той сподели, че първото му посещение в Белфаст през 1966 г. е било повратен момент в живота му, тъй като тогава за първи път е бил поканен да говори пред публика.
Актьорът, роден в Австрия, си спомни, че по онова време не е владеел английски и почти припаднал, когато трябвало да се обърне към зрителите на състезание по културизъм. С помощта на водещия успял да каже само няколко думи, но получил бурни аплодисменти.
Това преживяване се оказало решаващо за него. Той разказа, че след този момент започнал все по-често да говори пред публика, а с времето се почувствал толкова уверен, че вече трудно можели да го спрат да говори.
Първото му пътуване до Северна Ирландия през 1966 г. било по покана на местен съдия по културизъм. Тогава младият Шварценегер пристигнал без пари и бил приютен в дома на съдията, където го почерпили с традиционна закуска. По време на настоящото си посещение той с чувство за хумор разказа, че бил „подмамен“ да се върне в Белфаст. При разговор с ръководството на университета го попитали дали вярва в свободата на словото. След като отговорил утвърдително, му казали, че ще трябва да изнесе реч на 30 март - и така вече нямало как да откаже.
На събитието Шварценегер се срещна със студенти и спортисти, а мнозина от тях изразиха изненадата и възхищението си от присъствието му. По време на церемонията имаше и музикални и танцови изпълнения.
Почетната докторска степен е най-високото отличие на университета и се връчва на личности с изключителен принос. Ръководството на институцията подчерта, че Шварценегер е оказал значително влияние върху спорта, киното и обществения живот и е използвал популярността си в подкрепа на важни каузи.
По време на настоящото си посещение Шварценегер се срещна и с хора от онзи период, включително с жена, с която е бил сниман като млад. Двамата си припомнили спомените с усмивка и добро настроение.