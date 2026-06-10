Антъни Пенев, който изигра акушер-гинеколога Богдан Кацаров в сериала на bTV „Вяра, надежда, любов“, загуби един от най-близките си хора – своята баба. В емоционален пост в социалните мрежи той съобщава за тъжната новина и нарича баба си „най-добрият човек, когото познавам“.

„Тази нощ тихо ни напусна най-добрият човек, когото познавам – моята баба. Почивай в мир, бабо! Обичаме те! До последния си дъх ще те нося в сърцето си!“, пише с тъга актьорът.

Фенове и приятели изказват съболезнования на семейството на Антъни Пенев.

Кой е Антъни Пенев

Зрителите го познават като д-р Богдан Кацаров от сериала „Вяра, надежда, любов“ – справедлив, темпераментен и отдаден лекар, който винаги поема най-тежките случаи. Д-р Кацаров е част от сложната динамика в болницата, в която се преплитат професионални сблъсъци, лични чувства и избори, които променят съдби. Антъни успява да изгради персонаж, който зрителите разбират и харесват. Той играе с финес, без излишна театралност, и това го прави един от автентичните млади актьори в сериала.

В подкаста на Ladyzone.bg той сподели, че ролята му е предизвикала силен интерес у него за професията, като дори е проявил желание да присъства на раждане в родилна зала!

Като тийнейджър искал да е музикант. Вдъхновявал се от музикантите, починали млади и оставили голяма следа. Но да бъде актьор е точно това, което най-много иска.

Снимка: Лилия Йотова

Извън образ Антъни е човек с мека енергия, балансиран, с дисциплина и светло чувство за хумор.

В сериала д-р Кацаров има приключила връзка с колежката си д-р Маргарита Луканова (Ванеса Пеянкова). След което започва отношения с новопостъпилата лекарка д-р Рада Генчева (Таня Деру). В реалния живот Антъни Пенев е щастливо обвързан с Боряна Маноилова, внучка на скулптора Георги Чапкънов. Тя също е актриса, повлияна в избора си от професията на майка си - актрисата Албена Ставрева.

Снимка: Facebook

Има и син, с когото е изградил чудесна връзка и често показва щастливи моменти между баща и син в социалните мрежи.

Вижте какво сподели Антъни Пенев в подкаста ни "Малки разговори" - за актьорството и за живота: