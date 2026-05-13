Справедлив, но бързо се пали! Лекарят за най-сложните случаи. Когато говорим за сериала "Вяра, Надежда, Любов", този персонаж е доктор Богдан Кацаров. В ролята влиза актьорът Антъни Пенев, който е и специален гост в подкаста "Малки разговори" на ladyzone.bg.

Антъни Пенев е от онези актьори, които не просто влизат в роля — те я превръщат в част от себе си. Във „Вяра, Надежда, Любов“ той е акушер-гинеколог с брилянтни познания и умения, а и добър, емпатичен човек. Той е едновременно силен и раним, уверен и търсещ, а зрителите усещат това още от първите му сцени. Извън образ Антъни също е много интересен — човек с мека енергия, балансиран, с дисциплина, светло чувство за хумор и с любов, заради която сърцето му е пълно.

Гледайте целия подкаст „Малки разговори" във видеото тук.

Ролята на доктор Кацаров

В сериала „Вяра, Надежда, Любов“ Антъни влиза в образ, който изисква едновременно драматичен заряд и много човещина. Д-р Кацаров е част от сложната динамика в болницата, в която се преплитат професионални сблъсъци, лични чувства и избори, които променят съдби. Антъни успява да изгради персонаж, който зрителите разбират и харесват. Той играе с финес, без излишна театралност, и това го прави един от автентичните млади актьори в сериала.

Актьорът сподели, че ролята му е предизвикала силен интерес у него за професията, като дори е проявил желание да присъства на раждане в родилна зала!



"Отидох и попитах дали мога да присъствам. Първият път ме изгониха! След това се върнах, нахално, втори път. И успях със сладки приказки да вляза вътре. Бяха изключително отзивчиви хора, които отвориха кабинетите си, за да видя какви са като хора, как общуват, каква е динамиката на едно такова място. Това е много важно за сериала! Взаимоотношенията им са специфични - прекарват много време заедно, имат особено чувство за хумор, някои от тях са чепати, интровертни, други разговорливи... Беше интересно да ги видя отблизо като хора!".

В опозиция на сериозните отношения и сцени, имат и много такива, в които не спират да се смеят. Най-често това се случва, когато се съберат на оперативка.

"Когато се съберем в всички лекари на оперативка, в една стаичка - с Нети, Борис Кръстев, Робърт Янакиев и всички персонажи - наистина нещата излизаха извън сценария. Става много смешно! Имали сме моменти, в които едва се събираме, за да заснемем сцената, след което избухваме в смях! Сцените с Борис Кръстев много често бяха абсолютно импровизирани. Като например с един мой сън, или когато го удрях в стената... Импровизирахме много, което е страшно приятно за игра!"

Кой от двамата е лошият всъщност - вижте какво мисли Борис Кръстев във видеото.

Има ли си приятелка Антъни Пенев?

Да, дами, сърцето му е заето! Или както той казва "по-заето не може да бъде".

В сериала д-р Кацаров има приключила връзка с колежката си д-р Маргарита Луканова (Ванеса Пеянкова). След което започва отношения с новопостъпилата лекарка д-р Рада Генчева (Таня Деру), което се превръща и в още един повод за напрежение и закани с д-р Дерменджиев.

В истинския живот обаче, Антъни Пенев е щастливо обвързан с Боряна Маноилова, внучка на скулптора Георги Чапкънов. Тя също е актриса, повлияна в избора си от професията на майка си - актрисата Албена Ставрева. За ролята й в "Серотонин" (реж. Крис Шарков) на Юзу е номинирана за "Икар", в категория дебюти през 2021 г.

Двамата с Антъни са от онези двойки, които не парадират, но и не крият — любовта им е естествена, спокойна и истинска. Приятелката му е и човекът, който го подкрепя във всичко — от късните репетиции до моментите на съмнение, които всеки артист преживява.



"Тя изключително много ме подкрепя! Аз съм много критичен към себе си. Тръгнах колебливо, но в процеса открих и себе си, и персонажа си. Беше ми трудно да гледам сериала. Тя през цялото време ми казваше, че всичко е наред. Но трудно й вярвах - като си навия, че нещо не е наред, трудно се убеждавам, че е обратното. Но тя през цялото време ме подкрепяше и за повечето неща се оказа права!"

3 прилики и 3 разлики между Антъни Пенев и Антъни Хопкинс

Понякога го спират по улиците, но ВИНАГИ му казват хубави неща.

"Виждам, че са искрени и свенливи. Аз още свиквам с това нещо. Онзи ден една жена, която си беше взела кафе сутринта, пресече улицата и тръгна към мен. Веднага превключих в режим на отбрана. Бях със слушалки, свалих ги и тя - "Искам само да ви кажа, че сте прекрасен!".

Като тийнейджър искал да е музикант. Вдъхновявал се от музикантите, починали млади и оставили голяма следа. Но да бъде актьор е точно това, което най-много иска със сърцето си.

Заради съвпадението с името го питаме за приликите и разликите между него и Антъни Хопкинс. Оказва се, че и двамата не пият алкохол, но Антъни Пенев прави този избор доста по-рано в живота си. И за двамата това е крайъгълен камък в живота.

Какви са другите прилики и разлики - вижте във видеото.

Възпитаник на Стефан Данаилов - една лична история

"Той е бащинска фигура. Аз бях леко объркан в началото и той можеше дори да ме изгони. Имах начален период, в който обаче той не се отказа от мен. По-късно имам случки с него, които никога няма да забравя! Често репетирахме в дома му. Веднъж се бях объркал и бях отишъл много по-рано. Пихме кафе и гледахме телевизия. И в един момент започна изключително откровен разговор, в който той започна да ми разказва за младежките си години, за майка му, която е починала... Каза ми и други неща, които не бяха за професията, но влязоха директно ,вътре в мен."

Другата случка със Стефан Данаилов, която никога няма да забрави, и какво би казал Антъни Пенев на д-р кацаров - вижте във видеото.