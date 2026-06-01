Сериалът "Вяра, Надежда, Любов" приключи и всички говорят за случилото се в последните епизоди. Актьорите станаха любимци на цяла България. А на 1 юни ви ги показваме като деца. Как са изглеждали Даниел Върбанов (в ролята на Васо), Ванеса Пеянкова (в ролята на д-р Маргарита Луканова) и други като малчугани. Ще ги познаете ли?

Как са изглеждали актьорите от "Вяра, Надежда, Любов" като деца

ВАНЕСА ПЕЯНКОВА

Ванеса Пеянкова изигра Маргарита Луканова – акушер-гинеколог – осиновена от леля си Светла и братовчедка на Екатерина. Впоследствие се оказа, че с Екатерина са сестри, защото имат общ баща - Петър. Най-трудните й моменти от снимачния процес са били сцените с операциите – в които тя играе хирург. Освен актриса, Ванеса е много добър художник и вече има една самостоятелна изложба зад гърба си. Рисува от най-ранна детска възраст. Като дете се е занимавала активно и със спорт - художествена гимнастика в продължение на 10 години.

ДАНИЕЛ ВЪРБАНОВ

Даниел Върбанов е в ролята на Васил Стоев-Васо – бивш френски легионер. Той е син на Владо – генерал от Строителни войски. Негови най-добри приятели и бизнес партньори са Филип Константинов, юрист в болницата и скрит партньор в клуб "Марсилия" (Пламен Димов) и Ангел - Геле Миланов, собственик на клуб „Марсилия“ (Калоян Трифонов). Васо се влюбва в Диана, която след тежка операция и изваждане на куршум, не може да има деца, но осиновяват едно от децата на Зоя, за чийто баща се счита Васо.

В истинския живот Даниел Върбанов е син на политика и министър на земеделието Венцислав Върбанов. От баща си взима голяма част от актьорския талант.

БОРИС КРЪСТЕВ

Той изпълнява ролята на д-р Атанас Дерменджиев, акушер-гинеколог, син на Лидия (Неве Бозукова) и Никола Дерменджиеви (Роберт Янакиев). Във филма той е привлекателен мъж, който печели добре. Живее в сянката на баща си, който е авторитет в болницата. Атанас искрено мрази Богдан (Антъни Пенев), заради таланта му и защото е любимец на баща му.

В реалния живот Борис Кръстев е син на актьора Малин Кръстев. Никога не е спекулирал с тази връзка и намира за клише въпросите по темата. От дете обича котките.

МАРТИНА ПЕНЕВА

Тя се превъплъщава в ролята на студентката Биляна Иванова, която е сервитьорка в клуб „Марсилия“ и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере. Забременява с близнаци и се прибира в родния си дом, при своя баща. Инцидент, смърт и едно тежко решение определят бъдещето на децата й.

В истинския живот Мартина е дъщеря на Наско от Б.Т.Р. и е наследила неговата артистична харизма. И макар че този факт би могъл да й отвори много врати, тя постига всичко, без да иска името й да бъде свързвано с това на известния й баща. И двамата никога не са парадирали със семейната си връзка. Когато тя кандидатства в НАТФИЗ, дори нарочно скриват този факт.

АНТОАНЕТА ДОБРЕВА - НЕТИ

В сериала „Вяра, Надежда, Любов“ Нети тя се впуска в първата си голяма телевизионна роля – тази на д-р Красимира Жекова. Присъствието ѝ на малкия екран е толкова силно и убедително, че едва ли някой би предположил, че това е дебютът ѝ в телевизията

Историята за родителите и осиновяването на Нети трогна хиляди нейни почитатели преди време. Всичко започва с откриването на смъртен акт на името на Антоанета Добрева, истинското име на Нети. Така тя разбира, че е била осиновена от хората, които са я отгледали и които вече не са на този свят.

Снимка: instagram.com/netidobreva

НЕВЕНА БОЗУКОВА - НЕВЕ

Невена Бозукова-Неве изигра ролята на д-р Лидия Дерменджиева - акушер-гинеколог, съпруга на Никола (Роберт Янакиев) и майка на Атанас (Борис Кръстев). Тя рядко се усмихва, а когато го направи, не изглежда искрено. Умна, ревнива към съпруга си. Обича сина си и е готова на всичко за него. Тя е церберът на болницата.



Актрисата е родом от Варна. Тя самата е майка на две деца – дъщеря Магдалина и син Никола.

СТЕФАН ИВАНОВ

Стефан Иванов е Владо Стоев – бивш генерал от строителни войски, баща на Васо. Изпитва носталгия по социализма.

Освен актьорската професия, важна роля в живота му заема и спорта - дълги години е спортувал гребане.

АНТЪНИ ПЕНЕВ

Във „Вяра, Надежда, Любов“ той е акушер-гинеколог с брилянтни познания и умения, а и добър, емпатичен човек. Той е едновременно силен и раним, уверен и търсещ, а зрителите усещат това още от първите му сцени. Влюбен е в д-р Маргарита Луканова, но пътищата им постоянно се срещат и разделят по интересни начини.

Няма да ви покажем Антъни Пенев като дете, но тук може да видите неговото дете.

Един от най-обичаните актьори от сериала е Калоян Трифонов. Подкаст "Малки разговори" с него - вижте във видеото.