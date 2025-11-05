През ноември Ladyzone.bg навършва 15 години. Сайтът се променя постоянно, защото промяната е най-сигурното нещо в живота. В поредицата "Един ден с..." ви срещаме с различни жени, за да видим как се променят те в деня си.

Първата ни видео среща е с Антоанета Добрева - Нети. Осем часа прекарани с актрисата без грим, зад кулисите и дори на покрива. Защото е удоволствие да се променяш!

15 г. LadyZone - удоволствието да се променяш LadyZone.bg на 15 г.! Удоволствието да се променяш

Тя е талантлива актриса и певица. Дръзка мечта с ефирна душевност. Определя се като земен фантазьор, извива миглите си с нож и не се страхува да си обръсне главата. Нети ни позволи да надникнем зад кулисите на нейното ежедневие и прекараме един ден заедно.

Грим, къдрици и нож в миглите

Срещаме я в салона, в който се подготвя за изключително красива фотосесия, която ще заснеме в "Театър Българска армия". Грим, коса и всичко по реда си. Промяната започва от рано сутринта. Докато модните експерти подготвят артистичната визия на певицата, тя ни разказва за детството, театъра, родителите си, а също и за болката и смелостта да се променяме.

Визията й е претърпяла много промени във времето. Жена! В тийнейджърските си години си обръснала главата и оставила само една дълга плитка. Но дали някога е променяла косите си заради любовна мъка?

"Променяла съм визията си за себе си и за различни роли в актьорската ми професия, но заради мъж – никога!"

За храненето по зоната, обръснатата коса и синовяването - гледайте във видеото.

Фотосесия - боса и ефирна на покрива

Бялата или червената? А защо не и двете! Философията, която следва всяка жена, колебаеща се коя рокли да си купи. Нети облича няколко от изисканите рокли на дизайнерката Liza Kain и буквално разказва приказки с тях. Загадъчна зад плътната плюшена завеса, дръзка върху червените столове на театъра, а за финал – се озовава боса на покрива.

"Всяка роля, която играя в театъра, е част от мен. Не ми е трудно да изляза от образа после, просто защото той вече съществува в мен и чрез играта се проявява навън"

Изборът да не бъдеш жертва и да подадеш ръка на другия

Личната семейна история на Нети наподобява холивудски сценарий и разказва за вълнуващата ѝ среща с биологичните ѝ родители, които тя намира след повече от 40 години. Точно тогава разбира, че е осиновена.

Изхождайки от себе си и усещайки силна връзка с децата, които са били изоставени от своите родители, Нети решава да дари всички средства от юбилея си на център "Пристан". Главната цел на организацията е да помогне на младежи без родителска грижа, които напускат социалните домове. За едно бъдеще със светла посока и по-малко страх.

"Вие, деца, сте нашите деца и ние ще се грижим за вас!"

При децата е и последната ни спирка от деня с Нети. Вихрушка от емоции и благодарност. От утринни вълнения и забележителна промяна до смирение, споделеност и обич - безрезревна, неизискваща, разбираща.

Целия ден с Нети - от лицето без грим до пълното сърце сред децата, гледайте във видеото.

Удоволствието да се променяш е предизвикателство на духа, с което се срещаме всеки ден, но точно този порив за промяната ни кара да се чувстваме живи. Да присъстваме. Да бъдем. Тук и сега. Когато сърцето тръпне за новото - вдишайте промяната без страх и тихо издишайте любовта. Защото да познаеш многоликото си "аз" е прекрасно!





