Тя е Оля Малинова и си казва всичко! И ни показва всичко! Какво е да влезеш в дома, обувките и ежедневието на водещата на "Преди обед", когато тя за 12 часа се променя поне 24 пъти. Оля ни посреща в дома си сутринта в 7. И сме с нея "чааааааааааааак до обедните новини", че и след това.

Посреща ни по халат, с маска за спане, вдигната на челото, сякаш досега е играла на "Ще ме намери ли сънят, ако се скрия тук?".



Снимка: Евгений Милов

Интересно ли ви е да разберете как се будят известните?

А как будят децата си?

Чудели ли сте се какво се случва преди да започне "Преди обед"?

А как се учи текст от 7 страници наизуст?

Гледайте във видеото.

Понякога тя поглежда към небето и си мисли - (a+b)2=а2+2ab+b2. Да, сигурно има и такива жени. Но това са други жени, не и Оля! Ако гледа към небето, Оля най-вероятно си мисли дали синът й закъснява за училище, разходено ли е кучето, как реагира водещ, ако има муха в студиото и доколко е ОК да излезеш на сцена с двама души, облечени като сперматозоиди?

Оля - майката, патентовала метод за събуждане под името „Операция: Ставай веднага!“

В началото на деня си Оля е майка, която е измислила начин за будене на тийнейджър по-въздействащ от атомна бомба и валутен борд. О, да, заслужава си да се види как става! Описва сина си като "разкошен' тийнейджър, който спи, седнал в леглото, претендирайки че е буден. Оля знае, че има две сигурни неща в живота: данъците и това, че дете на училище не тръгва без минимум три подканяния, едно драматично въздишане и измамен шейк.

Сутрин рано Оля е и жената, която трябва да се погрижи за осиновеното от приют куче, което в момента носи най-луксозното (и дълго) име - Shine bright like a diamond. Да това е истинското му име! А ако искате да разберете трагичната му история преди да попадне в дома на Оля - цъкнете бутончето PLAY.

Снимка: Евгений Милов

Оля и финият баланс между „Още спя“ и „Вече блестя“.

Оля Малинова е една от първите, които пристига в гримьорната на "Преди обед". Обича да ходи там рано, за да слуша новините от сутрешния блок на bTV. Не иска ли вместо това да поспи повчеко? Да, разбира се! Но си наваксва. Признава, че има дни, в които спи по 13 часа. След такава почивка всяка жена може да разчита на промяната и да се събуди с онзи специален вид свежест, която само ранното ставане и лека доза инат могат да произведат.

Оля има ясното съзнание и може да се покаже и без грим, защото "Не изглеждаме ли така всички сутрин рано, преди грозното патенце да се превърне в красив лебед, посредством грим и коса?" Да бъдем честни - Инстаграм е пълен с фалшиви визии и снимки с филтри. Какви ни дават те, освен вътрешни колебания и съмнения дали сме достатъчно добри?

Снимка: Милена Стойкова

А зад кулисите на "Преди обед" е весело. Споделя ни, че се чувства чудесно с екипа си и всяка сутрин няма търпение да ги види. Синергията им с Яна Донева и Петър Дочев е удивителна и всеки ден от понеделник до петък казват "Добро утро" на зрителите от екрана.

Дори когато мълчи, пак е забавна — просто очите й разказват истории

А промените не спират до тук! Така, както сцената и публиката могат да вдигнат адреналина, нищо друго не може. Или пък може, но не е законно! Оля влезе в риалитито „Traitors: Игра на предатели“ и се утвърди като една от най-наблюдателните и сериозни участници там. Участието й бе истинско приключение и кой ако не тя ще получи "целувката на смъртта".

Stand-up комедиите й освежават, мотивират и обещават само хубави неща за бъдещето. Влизаш с всички други хора от публиката, с проблемите, тегобите и уморите си, сядаш, слушаш я и излизаш чисто нов. СПА терапия със смях, след която си открил, че имаш мускули на корема, поплакал си си и са те уверили, че е нормално и си отлял толкова от това, което ти е тежало, че на прибиране буквално левитираш.

С всичките си промени, Оля всъщност е една от най-силните, забавни и автентични жени, които сме срещали. Жена с безкрайно много идеи, мъдрости, слабости, усмивки, бижута, таланти... Да се чудиш чак дали не е робот. Обаче...

Роботите не могат да поддържат толкова много идеи като Оля едновременно, без да дадат „Error 404“.

Роботите не влизат в риалити формати — там искат души, не процесори.

Роботите нямат лоши дни, а Оля има… но ги прави смешни.

Накратко - Оля е... човек! И й благодарим сърдечно за този ден, който прекарахме заедно!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK