Животът на д-р Адриана Спасова доказва, че най-големите обрати водят до най-големи открития. От професионален състезател тя се превръща в човек, който може да разчита съдбата на хората по дланта им.

LadyZone навършва 15 години през ноември. През целия месец ви разказваме истории, които са истинско доказателство, че е удоволствие да се променяш.

Коя е Адриана Спасова?

Доктор по философия и реторика.

Практикува древното изкуство да чете по дланите на човешките ръце.

Бивш професионален състезател по естетическа аеробика.

Майка на две деца.

Снимка: Евгений Милов

Животът й е низ от радикални сценарии, в които тя постоянно сменя ролите. Описва себе си като „философ и хиперактивен човек“. В най-сериозното си занимание тя е хиромант - практикува четене на ръце от 11-годишна. Какво представлява хиромантията като наука - вижте във видеото .

Ади споделя, че като дете имала „най-тъпата мечта в живота си“ – да стане известна. Тя постига известността, но осъзнава, че това е „най-глупавата мечта“, тъй като е „непродуктивно“ и животът е най-хубав, когато човек живее извън светлините на прожекторите. Най-големият й страх не е промяната, а обратното – застоят. „Еднообразието е 200 пъти по-лошо от промяната“, категорична е тя.

Катастрофа е причина за най-голямата промяна

Като тийнейджър Адриана има проблеми с храненето и започва да тренира естетическа аеробика, за да се лекува чрез движение, по метода на Валго Бернаскони. Спортът й помага и тя влиза в света на състезателите. На 18 години обаче се случва неочакван прелом.

„Блъсна ме кола и нямаше как да продължа да правя инверсии или обърнати упражнения", споделя Адриана.

Инцидентът е тежък – удря си главата в земята, наранява си таза. Това налага да спре с кариерата си на спортист. Приема новината тежко. Физическото й възстановяване отнема 5-6 години. Този край обаче се оказва начало за следващата й трансформация.

Битка с неписаната съдба

Още на 11 г. Адриана се сблъсква с хиромантията, когато намира стара книжка, донесена от майка й от Русия. Прочитайки я, разбира някои неща за себе си, за които до този момент дори не подозира. На дясната й ръка има „бездетна линия". Това запалва любопитството й – тя иска да види дали линиите ще се променят и дали ще има деца в бъдеще. Години по-късно, въпреки че става майка на две деца, тя разказва за трудния си път към майчинството и дава най-силното доказателство за човешката воля.

След травмата и докато учи, Ади работи и изкарва пари, за да се издържа сама. Завършва „Бизнес администрация“, работи в банка, но истинската й страст остава философията, която изучава още от гимназията. По-късно следва докторантура и специализира в Китай. За нея философията се свързва изключително много с хиромантията и физиогномиката, тъй като „душата има рефлексия върху тялото“.

Ади е убедена в едно - промяната е най-голямото удоволствие. Тя съветва хората да знаят цената си и да бъдат интелигентни. За 15-ия рожден ден на читателите на сайта LadyZone.bg пожелава:

„Да са здрави. Ментално и физически здрави. Да се грижат за себе си. Да обичат себе си. Когато започнат да обичат себе си, трябва да знаят, че душата остава следи по тялото. И каквато е тяхната душа, това е и тялото, което заслужават да имат в този живот. Никога да не се отказват“.

Какво представлява четенето на ръка и как се случва - гледайте във видеото.

