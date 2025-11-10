По случай рождения ден на ladyzone.bg - рожденикът раздава подаръци.
GIVEAWAY
Очаква ви една чудесна и забавна игра с награди
Отговорете на въпроса
На колко години става ladyzone.bg?
Наградите
15 комплекта, всеки от които включва:
- луксозен тирбушон
- термос
- бутилка
- ароматна свещ
- несесер
- стилна платнена чанта
- химикалка
- държач за чанта
- държач за телефон
Как да участваш:
Последвай профила на LADYZONE!
Тагни в коментар приятел
Бонус: Сподели този пост на стори и ни тагни!
Победителите ще изтеглим на случаен принцип и ще обявим в профила след края на играта.
Играта е активна от 10.11 до 20.11
Пълни условия на играта: ТУК
LADYZONE - удоволствието да се променяш!