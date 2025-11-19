„Сега като гледам назад, изглежда абсолютно на магия“ - разказваме за голямата житейска промяна на Ралица Касимова в подкаста "Малки разговори". Над 13 г. Ралица Касимова е лицето в Хранкооп, което прави връзка между организацията, българските производители и потребителите.

Как от корпоративния свят се стига до полето? Защо дългата рокля не пречи дори да караш трактор? Да носиш тежки щайги с ръце с красив маникюр - да или не?



В живота на много жени често идва момент, в който усещат, че светът около тях сякаш се е смалил. Отеснял им е. Рутината е превзела ежедневието им, а собственият им вътрешен глас е станал по-тих. Ралица Касимова признава, че дълго време е живяла именно така — по инерция, без да си дава сметка, че е забравила да се вслуша истински. И тогава идва промяната!

Коя е Ралица Касимова?

Ралица дълги години работи в корпоративния свят.

Срещата й с кариерен консултант я насочва към това да промени посоката и да започне да се занимава с... организация на сватби.

Днес обаче Ралица е организатор на фермерски пазари.

Гледайте целия разговор във видеото.

Промяната идва неочаквано, но съвсем естествено

Промяната често идва неочаквано. Или може би просто хората никога не са подготвени за нея. Да направиш своя избор обаче е това, което може да те отведе на много нови места и да те срещне с интересни хора. Ако решиш - правиш крачката. Ако не - стоиш на едно място. Опасността от заблатяване обаче е твърде голяма.



Животът на Ралица се случва така, че среща хора и събития, които сякаш изваждат от нея онова, което тя самата е забравила, че притежава - много енергия, сила да организира и способност да общува с хората. Една от срещите й задвижва процес, който първоначално й изглеждал „странен, нелогичен и дори безумен“.

Става част от Хранкооп случайно. По онова време фермерските базари все още са непознати, а създаването на общност, която се интересува от чиста храна - само идея.

Промяната при Ралица е съпътствана от нови избори, но и от нови страхове. Най-същественото е вътрешното движение — изместването от „трябва“ към „искам“. Всяко малко осъзнаване при Ралица става част от трансформацията, която днес тя описва по един начин: „Сега като гледам назад, изглежда абсолютно на магия… изглежда лудичко“.

Ралица започва да се занимава с организиране на фермерски пазари, на които се предлага локална и чиста храна. Тя говори спокойно за миналото си и уверено за бъдещето.

Фермерски пазари в България

Ралица работи в организация, която създава и управлява фермерски пазари, като основният й фокус е върху подкрепата на малките български производители и развитието на устойчиви общности. Тя описва работата си като дълбоко смислена и свързана с кауза — от организирането на пазари и събития до създаването на доверие между производители и потребители. Споделя, че заедно с колегите си работи с най-малките, често тепърва стартиращи фермери, като ги консултира как най-правилно да се позиционират, да развиват бизнеса си и да достигат по-уверено до своята аудитория. В нейните думи личи истинска отдаденост към това да „възвръща доверието в българските производители“, да изгражда връзки в общността и да популяризира чистата продукция, събрана от хора, за които земята е живот.

Любовта към корените – баба и дядо на село

Любовта й към почвата и отглеждането на храна започва още от детството, когато прекарвала много време на село при баба и дядо – хора, чийто труд е наблюдавала отблизо. Именно там се оформят първите й спомени за истинска храна, за вкусовете на детството и за стойността на ръчния труд – от меда, който „вадеха баба ми и дядо ми“, до ароматите и ритуалите, които са останали в нея като ориентир.

„Това, което вече 13 години с доста страст и желание правя, е вид отдаване на почит към тях, вид продължаване на делото им“, признава тя.

Любовта към земята се ражда рано, тихо, но дълбоко, и днес определя голяма част от живота й и мисията, която следва.

Какво още ни споделя Ралица и как промяната я довежда до кара трактор дори с красива дълга рокля – вижте във видеото:

