През ноември Ladyzone става на 15 години, а ние празнуваме с месечната тема „Удоволствието да се променяш“ – онова удоволствие, което идва, когато се осмелим да надскочим страховете си и да повярваме в "прераждането" на собствената си душа. В този епизод на подкаста "Малки разговори" ви срещаме с една изключително вдъхновяваща жена, която е преминала през дълбока личностна трансформация – Илина Стоянова.

Илина е терапвет, масажист и музикант, но определя себе си като многолик изследовател на живота, алхимик на видимото и невидимото, майка и творец. Тя разказва за своята впечатляваща трансформация от първо лице - една история на катарзис, смелост и ново начало. История за пътя към себе си, себеприемането и любовта.

Живот на бързи обороти в Лас Вегас и една катастрофа, която променя всичко

Илина живее цели 11 години в Лас Вегас – градът на светлините, шума, партита и безкрайната динамика. „Животът там е като да си на бързи обороти – срещаш хора от цял свят, емоциите са силни, всичко се случва на висока скорост“, разказва тя. В продължение на години работи като барманка в нощни клубове, а ежедневието ѝ е белязано от огромна доза безсъние, адреналин и вълнуващи преживявания. Към онзи момент, Илина Стоянова е изцяло завладяна от шарения свят на елитните диви партита, интересните истории на хората, които среща там и сложните ситуации, в които попада. На практика е виждала всичко. Но какъв е бил най-важния урок?

"Там се освободих от собствените си предрасъдъци и се научих да приемам всички хора без да съдя", споделя Илина.

От нощните клубове до пътя на душата

Разтърсващата промяна на Илина идва внезапно – катастрофа, която се оказва нейният житейски преломен момент. „Беше тежка катастрофа, с много травми. Но днес я виждам като благословия – тя ме събуди“, споделя Илина. Болката я кара да се вгледа навътре в себе си, да потърси смисъл и нова посока. „Катастрофата беше моят знак, че не мога повече да живея така. Започнах да усещам, че душата ми има нужда от нещо друго.“. Така Илина Стоянова поема по духовната пътека, в търсене на хармония, мир и отговори на много въпроси.

Да познаеш себе си и да се заобичаш

След дълго възстановяване Илина се връща в България. Започва да изследва различни духовни и творчески практики – йога, медитация, звукова терапия, рисуване на мандали. „Промяната е дар, дори когато идва с болка. Тя носи живот и себепознание“, казва тя.

Днес Илина Стоянова е терапевт, творец, майка и основател на редица практики, които обединяват изкуство и духовност. Свири на индианска флейта, хандпан и шамански барабани, създавайки музика, която лекува. Заедно с още две жени е част от формацията Swara Mystica, която представя т.нар. medicine music – музика на сърцето. Групата вече подготвя дебютния си албум и концерт през декември.

Звуците, които лекуват

„Музиката, която правим, не е просто за слушане – тя е преживяване. Помага на хората да се освободят, да навлязат в себе си, да излекуват части от душата си“, разказва Илина. Освен с музика, тя лекува чрез масажи със звукова терапия, рисуване на мандали и какао церемонии – свещени ритуали за отваряне на сърцето.

Майчинството - дар, който променя ежедневно

Освен творец и терапевт, Илина е и майка на осемгодишно момиченце. „Майчинството ме научи на присъствие, търпение и заземяване. То продължава да ме променя всеки ден“, споделя откровено тя.

Какво още сподели Илина Стоянова и кога за нея промяната е удоволствие - гледайте във видеото най-отгоре.

