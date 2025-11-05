LadyZone.bg - лайфстайл сайтът на bTVMedia Group навършва 15 години.
- 15 ГОДИНИ предсказанията на звездите всяка ранна утрин, а после живият живот, който просто се случва.
- 15 ГОДИНИ чудене фитнес или бавно кафе. Ако си жена, която познава феномена "От утре почвам", ще ни разбереш.
- 15 ГОДИНИ диети, а после удоволствието да разчупиш топла кифличка с шипков мармалад.
- 15 ГОДИНИ с въпроса руса, черна или червенокоса, с бретон, пикси, или косата на опашка с най-стария ластик и винаги различен отговор.
- 15 ГОДИНИ съвети, което превръщат къщата в истински дом.
- 15 ГОДИНИ топли човешки истории, напук на всяка тъга.
- 15 ГОДИНИ пътеводител за малките и големи радости.
За 15 г. един сайт се променя в различни посоки. Но не е ли вярно, че ние, жените, можем да се променяме по 15 пъти дори само за един ден? В същността ни е да бъдем майки, професионалисти, приятелки, спортистки, мечтателки и още много. Промяната не плаши, когато в нея има потенциал!
Пожелаваме си дълъг живот, смислен път, мъдрост в търсенето, дързост в създаването и радост от всеки обикновен ден. Пожелаваме го и на вас!
Защото най-важни винаги ще бъдат хората! Благодарим ви, че сте с нас през годините!