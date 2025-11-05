LadyZone.bg - лайфстайл сайтът на bTVMedia Group навършва 15 години.

За 15 г. един сайт се променя в различни посоки. Но не е ли вярно, че ние, жените, можем да се променяме по 15 пъти дори само за един ден? В същността ни е да бъдем майки, професионалисти, приятелки, спортистки, мечтателки и още много. Промяната не плаши, когато в нея има потенциал!