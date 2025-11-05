Ladyzone.bg навърши 15 години! За тези 5479 дни непрекъснато ни дърпаше стремежът да се развиваме, да диктуваме модата в лайфстайл сайтовете, да бъдем хамелеони, да вдъхновяваме, да бъдем първи, но преди всичко да бъдем полезни!

Както модата се променя с времето и с всяка изминала година, така и Ladyzone.bg показа изключителна готовност да се развива, да адаптира темите си, формата и визуалния стил. Стараем се да отговорим на всички технологични и социални промени, като развитието на социалните мрежи, мобилните устройства и визуалното съдържание.

По този повод хвърляме един нетрадиционен поглед към модата през последните 15 години – как се променя, еволюира и как отново през определен период от време се връщаме към позабравените тенденции.

2010 - skinny дънки

Инстаграм е създаден през 2010 г. и оказва голямо влияние върху модата, като й помага да се разпространява бързо.

През тази година тесните дънки все още са изключително модерни в комбинация с тениски с лого, бляскави акценти и големи чанти.

Снимка: iStock

2011 - джегингс

През 2011 г. усилено навлизат кожените и най-вече изкуствените кожени панталони тип клин – „джегингс“.

Модерни са лъскавите материи и пайетите, както и обувките с по-изразен ток. За първи път комбинирането на спортно с елегантно е напълно приемливо.

2012 - подчертана талия и миди дължини

Тесните дънки все още са изключително популярни и предпочитани, но към тях се присъединяват и по-разчупени модели панталони.

Започва да се обръща внимание на мидисилуетите, по-обемните поли, широките колани и подчертаната талия.

2013 - непретенциозни, но стилни дрехи

Стилът normcore става популярен като модна тенденция. Той се фокусира върху обикновени, ежедневни и непретенциозни дрехи, които са удобни и функционални, като същевременно излъчват увереност – дънки, бяла тениска.

2014 - мини поли и неутрални цветове

Това е годината на soft grunge-a – кожени якета, плисирани мини поли и бунтарски елементи.

Цветовете са неутрални в сравнение с неоновите и ярки от предишните години – сиво, черно, бяло.

2015 - спортни елементи в градския стил

Athleisure става изключително популярна тенденция – спортни елементи в ежедневния гардероб: маратонки, спортни горнища, комбинирани с облекло за градски стил.

Все повече нараства значението на удобството и практичността, както и на устойчивостта в модата.

2016 - дънки със свободна кройка

Започват да навлизат все по-широките силуети като дънките с по-свободна кройка, mom/dad/boyfriend дънките.

Обръща се все повече внимание на зелената мода и устойчивите материи.

2017 - чанти през рамо

През 2017 година започват да се носят все повече спортни дрехи като част от ежедневната офис визия.

Чантите тип cross-body са навсякъде, а облеклото е с ясно присъствие на лого/лейбъл.

Снимка: iStock

2018 - масивни маратонки

2018-а бележи бум на т.нар. chunky sneakers – маратонки с масивна подметка.

Характерни са смесването на стиловете – например костюм със спортни обувки, висша мода със street елементи.

2019 - ретро акценти от 90-те

През тази година е характерно подчертаването на индивидуалността чрез нишови стилове, а не просто следване на универсалния тренд.

Завърнаха се и някои ретро акценти от 90-те.

2020 - комфорт и домашен стил

Годината на ковид и карантините оказа влияние и повечето хора заложиха на комфорта и домашния стил – пижами, които стават и за през деня, леки халати и ризи/сака само за zoom срещи.

Пазаруването стана предимно онлайн, но и по-осъзнато се избираха по-устойчиви и дълготрайни материи,

2021 - широки дънки

През 2021-а имаме още едно връщане назад във времето към стиловете от 2010 година.

Предпочитат се свободни силуети, широки дънки и по-мека и лежерна кройка.

2022 - ниска талия

Комбиниране на ретро елементи с модерни акценти: например мини пола + маратонки.

Ниската талия отново се завърна като мини тенденция

2023 - животински принтове

През 2023 година станахме свидетели на завръщането на животинските мотиви, но в модерна интерпретация.

Акцентира се върху детайлите – фини презрамки, изрязани части и прозрачни материи.

2024 - дантела, флорални щампи, капсулен гардероб

Комбиниране на елементи от различни стилове като например байкър и бохо стил.

Металните отблясъци, точките и някои ретро елементи от 70-те и 80-те, дантелата, флоралните щампи и капсулният гардероб – са част от модните тенденции на годината.

Снимка: iStock

2025 - индивидуалност в модата

През тази година виждаме все повече хора да залагат на устойчивостта, но и на индивидуалността в модата – избират стилове, които говорят за тях, а не просто следват тренда.

Тенденциите бързо се „консумират“ онлайн, благодарение на модните инфлуенсъри.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK