На 6 януари рожден ден празнува легендарният актьор и лице на едно от най-обичаните детски предавания, а именно Роуън Аткинсън. Днес той навършва 71 години! Въпреки че има над 50 роли в актьорската си биография, светът го познава с ролята му на Мистър Бийн.

Роден в Англия, с диплома от Оксфорд и кариера, започнала далеч от сцената, той се превръща в една от най-разпознаваемите комедийни фигури в света. Това, което се крие зад мълчаливия образ на мистър Бийн е един изненадващо богат, необичаен и впечатляващ житейски път!

Любопитни факти за Роуън Аткинсън

Този емблематичен комик е извървял дълъг път, откакто е получил докторска степен, в преследването на комедийната си кариера. Ето какво не знаете за него:

Той има шофьорска книжка за тежкотоварен автомобил

Всички сме израснали, виждайки Мистър Бийн да се вози в мини колата си или да се движи по събития с луксозни спортни автомобили, но още по-изненадващо е, че той има и валидна книжка за тежкотоварен автомобил! Тази книжка му позволява да шофира, докато превозва до 3,5 тона.

Той е обсебен от колите и често пише за списание CAR

Той обича колите и обикновено пише за списание CAR, споделяйки страстта си към моторите със света. Има впечатляваща колекция от автомобили, която включва Audi A8, Škoda Superb и дори рядък McLaren F1. Но не е голям фен на Porsche, твърди, че са страхотни коли, но не може да си представи да живее с такава.

Той има магистърска степен по електронно инженерство

Може би е трудно да си представим Аткинсън по друг начин, освен като Мистър Бийн, но актьорът е учил електронно инженерство в университета в Нюкасъл и е завършил Куинс Колидж в Оксфорд, където е получил магистърска степен. За кратко е започнал докторската си дисертация, когато е решил да се посвети на комедията изцяло.

Той често е гост на кралски церемонии

Роуан Аткинсън е приятел с много влиятелни хора. Той дори е бил поканен на сватбите на принц Чарлз и принц Уилям. Той също така се е появявал и на благотворителни представления.

Роуън Аткинсън използва своя Астън Мартин във филма си за Джони Инглиш

В своя филм „Джони Инглиш“ Аткинсън използва мощната си и скъпа кола – Aston Martin V8 Vantage Oscar India.

Аткинсън страда от забавяне на говора от много години. Не е изненада, че е играл ролята си на мистър Бийн мълчаливо през повечето време и рядко се появява за интервюта. Той има проблеми с произнасянето на думи, които съдържат буквата „Б“ или „П“. Прави кратка пауза, преди да каже тези думи.

Спасява семейството си от самолетна катастрофа

Докато пътувал със семейството си из Кения, пилотът на частния самолет припаднал. Актьорът трябвало да поеме контрола над самолета и за щастие, след няколко шамара от Аткинсън, пилотът дошъл в съзнание и успял да приземи самолета безопасно.

„Мистър Бийн“ не е оригиналното име на сериала

Първоначално предаването се казвало „Мистър Уайт“, след което създателите му непрекъснато предлагали имена на зеленчуци. След това е променено на „Мистър Карфиол“, като в крайна сметка името „Мистър Бийн“ остава окончателно утвърдено. Продуцирани са само 14 епизода от това предаване. По-късно са пуснати 2 филма, анимационен сериал, няколко книги, дори и видеоигра.

