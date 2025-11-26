В новия епизод на подкаста ни "Малки разговори" разговаряхме с Адриана Велчева – астролог, който умело борави с емоциите, използва душата като висш инструмент и помага на хората да излекуват своите травми с Родова астрология. За нея навлизането в родовата астрология е приключение, а пътя до там изпълнен с дълбоко вглеждане в себе си, многобройни въпроси и житейски изпитания.

Пътят към звездите: кога започва всичко

Любовта на Адриана към астрологията не идва от нищото. Още в детството си е разглеждала енциклопедии за космоса, а интересът към „невидимото“ започва благодарение на баба ѝ. Истинското пробуждане обаче се случва когато вече е малко по-голяма, след първата ѝ среща с професионален астролог. Така започва път, който вече шеста година е неотменна част от живота ѝ. Път, който отваря врата към по-широко разбиране на себе си, на другите и на родовата памет, която всички ние носим.

Какво всъщност е родова астрология?

Родовата астрология търси корена на тези повторящите се събития в един род, чрез планетите, аспектите, ретроградностите и особено чрез позицията на Сатурн, която тя определя като „главния носител на задачи и карма“. Според нея в рождената карта ясно се виждат и родовите таланти, не само травмите.

Астрологията отговаря на въпроса: Защо любовта не се получава?

Първото голямо „защо“ в живота на Адриана е свързано с любовта. Защо връзките ѝ не вървят така, както очаква? Защо привлича определен тип мъже? Защо се повтарят едни и същи сценарии дори когато тя самата се променя?

"Когато разбереш, че болката идва от предишни поколения, вече можеш да я лекуваш, а не да се обвиняваш", убедена е Адриана Велчева. Според астроложката, истинското влюбване е свързано с Венера и архетипа на Афродита, а първите месеци са винаги „магия“ – докато маските не паднат.

"Първите три месеца са най-големия тест за една връзка", категорична е тя.

Как лекуваме родовите модели?

За Адриана най-важната първа стъпка е честността със себе си – да „поставиш всичко на масата“, без да се пазиш и без да избягваш истината.

"Родовата болка се пази в нашето ДНК като запис: нерешени емоции, страхове, реакции, които автоматично повтаряме", обяснява Велчева.

Кои зодиакални знаци се влюбват най-силно, какви уроци е научила от участието си в предаването "Ергенът" и кога промяната е удоволствие - гледайте във видеото.

